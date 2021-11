El presidente del PP local, Rafa Domínguez, ha presentado este miércoles una serie de propuestas para la reorganización del nuevo servicio de autobús urbano en Pontevedra que apuestan por la reorganización de las paradas ya existentes, con el fin de que deje de ser “un bus periférico para que sea un transporte útil para los pontevedreses”.

Domínguez ha recordado que el transporte público “es una necesidad de la ciudad, pese a que durante años el BNG defendió que no era necesario”. “Que tengamos bus en fruto de la insistencia por parte de la Xunta de Galicia. También es cierto que el Concello finalmente terminó por colaborar, lo que es gratificante”, ha declarado el popular.

Para presentar este conjunto de propuestas, Domínguez ha dejado “pasar un tiempo razonable para ver la evolución del bus en la ciudad”. A partir de ahí, y después de “utilizar este transporte”, ha propuesto varias acciones. “La primera, la señalización de las paradas. Recientemente se ha solucionado parcialmente, pero creemos que deberían instalarse marquesinas dada las condiciones climatológicas de nuestra ciudad y así la gente no tenga que esperar bajo la lluvia a que llegue el bus”.

Domínguez también ha explicado que el “mayor problema de nuestro sistema de bus urbano es la mala planificación de las paradas en nuestra ciudad, Estamos hablando de un bus circular, que no entra en la ciudad. Esto no soluciona gran parte de los problemas de los usuarios. No se puede entender que no haya una parada para los dos centros de salud que tiene Pontevedra. Eso es un error de bulto. No puede ser que la gente que tiene problemas no pueda llegar en autobús a su centro de salud, ni a la Casa del Mar, ni al Hospital Provincial, donde hay servicios tan importantes como ginecología, pediatría y oncología”.

En esta línea, Domínguez ha explicado que tampoco es “lógico que el bus urbano no llegue al Concello. Es ilógico que no haya una parada al lado para quien tenga que hacer una gestión”: “No tiene sentido que el bus no llegue a centros específicos y especialmente sensibles”.

Además, “creemos que se incrementaría el número de usuarios si hubiera campañas de información más específica, en colegios, colectivos, asociaciones de vecinos, y si se hiciese un contenido digital para apoyar dicha información. hasta ahora hay un código QR que lleva a una página web más bien escasa”.

Estas propuestas ya han sido tratadas por el PP con diferentes federaciones y asociaciones de vecinos, que suscriben las demandas: “Creemos que el Concello debe tomar nota porque no queremos que por una mala planificación se eche a perder un servicio que llevó tantos y tantos años tener”.