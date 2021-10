Poco después de las 10.00 horas de ayer, los trabajadores de Ence, que defienden la continuidad de la empresa, iniciaban una protesta en la Avenida de Marín (PO-11 y PO-12) que en pocos minutos colapsó de tráfico tanto la principal arteria de comunicación entre Pontevedra y Marín, como muchas de las vías que confluyen en ella. La protesta consistió en la instalación de varias barricadas de neumáticos ardiendo, situados en varios puntos de esta zona, que mantuvo los accesos a la ciudad bloqueados durante aproximadamente una hora y media. Después de mantener la acción en la PO-11 durante una hora, los trabajadores la trasladaron a la conocida como carretera vieja de Marín (PO-546), donde repitieron la acción durante unos treinta minutos más.

Mientras, en la salida de Pontevedra hacia O Morrazo, la Policía Local de Pontevedra cortó el paso a la altura de la glorieta de Manuel del Palacio, lo que provocó el malestar de los conductores que en ese momento transitaban por las avenidas de Corbaceiras, Manuel del Palacio, María Victoria Moreno, San Roque y perimetrales).

Hasta que se recuperó la circulación, no antes del mediodía, todos los viales que desembocan en estos puntos fueron un embotellamiento continuo, lo que suscitó muchas quejas de los conductores. Las retenciones de tráfico se fueron expandiendo por toda la ciudad al tiempo que los manifestantes “desplazaban” su protesta de la “autovía” a la carretera vieja de Marín, con largas retenciones de vehículos en ambas.

Los trabajadores de Ence hicieron sonar su protesta tras la pancarta “Pola garantía e futuro dos nosos postos de traballo”. Esta acción, convocada por el comité de fábrica de la planta, no contó con el respaldo de otros representantes de la plantilla, entre ellos el comité de oficinas y trabajadores de empresas auxiliares, respaldados por CC OO. Este sector considera que la protesta se ha convocado “unilateralmente” y no comparten otra postura que mantener a Ence en Lourizán, por lo que no quieren que se plantee un hipotético traslado que defiende el Gobierno central pero rechaza la compañía.

Piden a empresa y administración “que hablen”

El representante del comité de empresa de fábrica de Ence, Pablo Bacariza, indicó ayer que el propósito de las nuevas protestas es reclamar a la administración y a la empresa “que se sienten a hablar de una viabilidad para la fábrica, de una solución para los puestos de trabajo”. “Ahora mismo la mesa de trabajo está totalmente paralizada, no tenemos nada sobre la mesa y si el Tribunal Supremo no admite el recurso a trámite estaremos cerrados y eso es lo que no queremos. Queremos seguir trabajando, generando riqueza para la comarca”. “Estamos abiertos a cualquier alternativa que garantice los puestos de trabajo”, subraya.