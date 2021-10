O Concello de Poio vén de iniciar o procedemento para a aprobación do regulamento da Asamblea de Participación Cidadá e do Consello de Participación Veciñal, dous órganos a través dos cales se busca reforzar unha canle directa entre o tecido social e a Administración municipal, de cara a impulsar actuacións e realizar propostas ou suxestións vencelladas ao desenvolvemento de actividades, obras e proxectos varios.

Esta iniciativa está impulsada pola Concellería de Participación Veciñal, Transparencia e Espazos Cidadáns. A concelleira responsable desta área, Silvia Díaz, explica que a elaboración do regulamento será “de carácter aberto para toda a cidadanía”. Para iso, o primeiro paso consistirá en habilitar inicialmente unha consulta pública, para facilitar as achegas que poidan realizar a cidadanía. “Estará á súa disposición un formulario na páxina web municipal para poder participar na fase previa”, sinala a edil do Goberno local.

De xeito paralelo, os catro grupos da Corporación municipal seguirán traballando no documento. Para iso, pártese dun borrador inicial que foi remitido aos representantes das formacións políticas tras a última Xunta de Portavoces, que tivo lugar o pasado mércores. Todos eles dispoñen de 30 días naturais para realizar as súas achegas.

O borrador consta de 35 artigos, repartidos en catro capítulos, e sete disposicións adicionais. O documento define o Consello de Participación Veciñal como o órgano que permite a participación na actividade do Concello, representativo dos intereses veciñais de todas as parroquias.