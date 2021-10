La provincia de Pontevedra ha consolidado su fuerza como destino turístico de primer orden a nivel nacional en los dos workshops celebrados por la Diputación esta semana en Valencia y Madrid, en los que se propiciaron más de 3.000 citas entre una treintena de empresas de las Rías Baixas y un total de 160 firmas de ambas provincias, que incluyeron operadores internacionales. Para la presidenta, Carmela Silva, la excepcional acogida de ambos workshops muestra el buen camino hacia la reactivación total del sector en el año 2022 que, como dijo, “vai ser un ano histórico para o turismo; temos todo preparado para que o recibimento ás e aos turistas sexa unha festa”.

El interés por el turismo sostenible y especialmente el paisajístico, el cultural y el deportivo, las escapadas y el impulso del enoturismo fueron algunos de los temas que estuvieron en mayor medida encima de la mesa en estas dos intensas jornadas de trabajo. En este sentido, la presidenta provincial puso en valor estos encuentros celebrados, que van a servir “para xerar riqueza sumando as sinerxías de dous grandes lugares deste país”. En este sentido, apuntó que de Valencia y Madrid “van saír grandes cousas”. Carmela Silva quiso destacar “a valentía e o arroxo” de las empresas del sector turístico en los tres destinos, , “porque souberon manterse en momentos difíciles” y subrayó el "momento de optimismo" que avanzan los buenos datos de ocupación de este año y que prevén que el próximo 2022 sea el de la total reactivación en este ámbito.

La presidenta hizo hincapié en la gran oportunidad que supondrán los fondos europeos Next Generation para dar impulso al sector, de forma que “o Goberno de España, cos proxectos que está a liderar para que o país recupere e mellore os datos do turismo, as comunidades autónomas e as administracións locais, estamos preparadas e preparados para que sexa un moi bo ano, e para que amais poidamos seguir afondando nun modelo máis potente e atractivo vinculado ás demandas do século XXI”.