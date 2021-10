La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo denuncia que la Xunta “segue a maltratar á veciñanza das parroquias con catro horas de médico en Seixo, ante a ausencia do único facultativo do centro”. El colectivo lanzó también duras críticas contra el Concello de Marín, a quien acusa de no haber realizado las gestiones correspondientes ante el Gobierno autonómico y de no defender la sanidad del municipio.