Ochenta euros de taxi al día para estudiar

El instituto Frei Martín Sarmiento está a diez minutos de su casa con transporte público adaptado. El IES de Chapela se encuentra a casi media hora de Marín, sin posibilidad de este transporte.

El curso comenzó el pasado 27 de septiembre y en ese momento Ángela Naveira descubrió que no disponía del transporte gratuito que le anunciaron “de palabra” cuando rechazaron su matrícula en Pontevedra. La persona que le dio esta información se jubiló antes de comenzar el actual curso.

Sin respuesta

Antes de incorporarse a sus clases en Chapela intentó aclarar en Educación cómo sería el acceso al transporte gratuito prometido, pero no logró ninguna respuesta de la administración educativa antes de que comenzase el curso escolar.

Para asistir a sus primeras clases en Redondela, Ángela Naveira se pagó de su bolsillo un taxi adaptado. Son 80 euros ida y vuelta.

Hizo este desplazamiento en taxi varias veces, “unas ocho”, recuerda, pero no puede permitirse este gasto cada día.

En el momento de comenzar este año escolar le indicaron que debe solicitar una beca de transporte para optar a esta gratuidad del transporte, trámite que conlleva unos plazos. El primer plazo para solicitar esta beca terminaba el pasado 30 de septiembre.

“En Educación me han dicho que falte a clase y que si suspendo ya las recuperaré más adelante”

Mientras, el ciclo ha comenzado con normalidad pero Ángela no puede asistir a las clases. Aclara en este punto que el director del IES de Chapela y la inspectora educativa de Vigo tratan de ayudarla en lo posible y de agilizar la solución a su problema, pero lo cierto es que el curso está en marcha y los plazos en la administración “son los que son”.

Por el contrario, en la Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra solo ha encontrado “silencio y largas”. Asegura que cuando trata de ponerse en contacto con algún responsable de esta delegación las respuestas suelen ser que “están reunidos, que no están de servicio, me pasan a números que no cogen nunca, o simplemente me dan largas”, explica.

Un responsable de esta delegación le ha llegado a decir, asegura, “que falte a clase y que si suspendo ya las recuperaré más adelante”.

Ángela Naveira cuenta ya con un grado en Nutrición, que estudió en Alicante, pero necesita convalidar algunas asignaturas que se cursan en el Ciclo Superior de Dietética para optar a una plaza de nutricionista del Sergas. Asegura que es la primera vez que se ve en esta situación en toda su trayectoria educativa. La falta de accesibilidad del Frei Martín Sarmiento de Pontevedra y la respuesta de Educación ha sorprendido a esta marinense, que afirma que hasta ahora no había tenido problemas para estudiar por desplazarse en una silla de ruedas.

Educación: “Se está buscando soluciones”

“Estamos en contacto con la alumna y fue informada de que se están buscando soluciones a su situación”. Es la respuesta aportada por la Consellería de Cultura, Educación e Universidade ante el problema que denuncia esta alumna. La administración educativa no ha dado más explicaciones.