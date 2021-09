La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) distingue la trayectoria consolidada de cinco científicos gallegos en activo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad de A Coruña (UDC) y la Universidad de Vigo (Uvigo) con las Medallas de Investigación, que reconoce en su tercera edición trayectorias más destacadas en investigación, desarrolladas en Galicia, además de incentivar la promoción de la ciencia y tecnología gallegas para intentar difundir en la sociedad el aprecio por los valores científicos.

La medalla Domingo García-Sabell Rivas, de la sección de Ciencias Económicas y Sociales de la RAGC, destaca la trayectoria de Carlos Hervés Beloso (Marín, 1953), catedrático desde 1989, que ejerce como docente e investigador desde 1975, cuando se licenció en Ciencias Matemáticas en la USC con premio extraordinario. Completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Nancy (Francia) que finalmente obtuvo en la USC con un premio extraordinario en 1979.

Tras cursar estudios postdoctorales en el Trinity College yen la University College Dublin (1979-1980) se incorporó al Colegio Universitario de Vigo donde se interesó por los trabajos de G Debreu, Premio Nobel de Economía en 1984.

Fue invitado por Andreu Mas-Colell como visiting scholar en el departamento de economía de la Universidad de Harvard, donde siguió el doctorado del propio Mas-Colell en microeconomía (1989). Fue catedrático en comisión de servicios de la Universidad Carlos III. Luego regresó a UVigo.

Desde 1988 todas sus publicaciones se han centrado en la teoría económica y se han recogido en revistas como Economic Letters, Journal of Economic Theory, Games and Economic Behavior, Journal of Economics, Economic Theory, Journal of Mathematical Economics, etc.

Ha dirigido una decena de tesis doctorales y participado en tribunales de España, Francia, Portugal, Italia, Alemania y Reino Unido.

Carlos Hervés fue nombrado en 2011 Fellow de la Society for the Advancement of Economic Theory y en 2012 miembro de honor de la Sociedad Española de Economía. Actualmente es director del centro Ecobas (Economics and Business Administration for Society) y coordinador del grupo de investigación RGEAF (Research Group in Economic Analysis, Accounting and Finance).

“Si algún mérito pudiera tener realmente, ese será el de una larga trayectoria como docente y como investigador. He tenido la suerte de disfrutar de mi labor como profesor, porque nunca he dejado de aprender. Me siento especialmente orgulloso de mis discípulos, de aquellos que han iniciado su carrera investigadora con una tesis doctoral que en su momento dirigí, que pronto se convirtieron en mis coautores y que, hoy en día, tienen una exitosa carrera académica”, indica el homenajeado.

La entrega de las medallas se desarrollará en el acto académico de celebración del Día da Ciencia en Galicia, que se celebrará el próximo 8 de octubre en el Colegio de Fonseca de Santiago. También se homenajeará como "Científica Galega do Ano" la figura de Jimena Fernández de la Vega, pionera de la genética médica en España.

La celebración del Día da Ciencia en Galicia promueve la puesta en valor de la trayectoria de los científicos que histórica y hoy contribuyen de forma significativa al avance del conocimiento y su aplicación a la mejora de la calidad de vida de las personas y el progreso económico de Galicia, según explica la RAGC.