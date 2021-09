La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, presidió en la tarde de ayer la toma de posesión del nuevo comisario de la Policía Nacional de Marín, Javier Rodríguez Foz. Junto a él, también asumió su cargo Luis Francisco Hombreiro Noriega, que dirigirá la Comisaría de Vilagarcía de Arousa.

La subdelegada felicitó al nuevo comisario, al que le pidió “mantener unos coeficientes de delincuencia, como mínimo, similares a los actuales”. Además, Larriba le solicitó “un esfuerzo mayor para mejorar las cifras que manejamos en la actualidad, garantizando, así, la sensación de seguridad ciudadana”.

La subdelegada quiso agradecer su labor al comisario saliente, Esteban Pinilla, destacando “las buenas cifras numéricas de delincuencia de Marín, que no presentan ninguna preocupación”; no obstante, pidió al nuevo inspector jefe “un plus de trabajar para dejar los índice en negativo”.