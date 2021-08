Sanxenxo vive ya sus fiestas patronales. El amplio programa lúdico y festivo en honor a San Xenxo y Santa Rosalía ha dado hoy el pistoletazo de salida a sus actividades, con la música como principal protagonista, con el espectáculo Mitic Family en la Praza do Mar.

Once días de ilusión, celebración, conciertos y espectáculos restan a la localidad para disfrutar y honrar a sus patrones. La festividad de San Xenxo se une esta miércoles al Día del Turista con pasacalles a cargo de Abiñadoira y la Banda de Música de Sanxenxo desde las 12 horas. A las 19 horas tendrá lugar la misa de San Xenxo cantada por el Coro Parroquial San Xinés de Padriñán y con tirada de fuegos en el Nuevo Templo.

Por la noche, la Praza do Mar será el escenario del espectáculo “Camiñantes e cantantes”, un espectáculo de La Oca Band que contará con 5 artistas invitados: Manuel Manquiña, Pepo Suevos, Eva Iglesias, Pili Pampín y Lucía Pérez, con música popular en gallego de los últimos 60 años, inspirada en las distintas rutas del Camino de Santiago. Debido a la situación sanitaria, no se celebrará la tradicional sardiñada popular en el recinto portuario.

El jueves, 26 de agosto la Praza dos Barcos acogerá el concierto de la Banda de Música de Lalín, O país das bandas, a partir de las 22 horas. También se inaugurarán las XII Xornadas de Sanxenxo na Historia que tendrá lugar en el Pazo Emilia Pardo Bazán a partir de las 20 horas y se prolongarán durante los días 27 y 28. Xurxo Fernandes ofrecerá un concierto el próximo día 29, “Levaino!”, en la Praza dos Barcos a partir de las 22 horas La magia regresa, el día 31, a la Praza dos Barcos con Pedro Volta a partir de las 21 horas.

Con motivo de Santa Rosalía, Cultura retoma este año los Concertos da Cebola, el 1 y 2 de septiembre con La Reina del Vudú y los Wavy Gravies en la Praza dos Barcos a partir de las 22 horas. El 4 de septiembre se celebrará la XXXIX Feria da Cebola.

A Lanzada vivirá su romería este fin de semana

La romería en honor a Nuestra Señora de A Lanzada se celebrará el próximo fin de semana con un amplio programa religioso y cultural que se extenderá del sábado 28 al domingo 29. El sábado las misas tendrán lugar de 9 a 12 y de 18 a 20 horas, siendo la misa solemne a la 13 horas. La animación musical comenzará a 10 horas a cargo del Grupo de Gaitas Os do Barro, para proseguir con la actuación de la Banda de Música de Sanxenxo de 12 a 14 horas. Por la tarde tocarán Os do Barro y Fanfarría Furruxa. En cuanto al domingo, se repiten las misas de 9 a 12 y de 18 a 20 horas, siendo el acto solemne a la 13 horas. La animación será, en este caso, tarea del Grupo Gaitas Os do Barro, a las 10 horas y volverá la Banda de Música de Sanxenxo de 12 a 14 horas. Se suspende con motivo de la situación sanitaria la tradicional procesión, pero se instalará una carpa con capacidad para 200 personas y megafonía que permita escuchar la eucaristía.