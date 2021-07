¿Cuáles son los requisitos de Ence para trasladarse?

Con el futuro de Ence en Lourizán cada vez más inviable, el conselleiro de Economía y vicepresidente de la Xunta de Galicia, Francisco Conde ponía sobre la mesa de nuevo la posibilidad de un traslado. En este sentido, además de solicitar al gobierno central claridad para saber si se podría disponer de fondos europeos, Conde pedía a la pastera los requerimientos técnicos necesarios para buscar una nueva ubicación. Un traslado que la empresa cifra en unos 700 millones.

En este sentido, la empresa ha manifestado en varias ocasiones algunos de los requisitos fundamentales. El primero de ellos es disponer de un amplio terreno. Mínimo de 35 hectáreas aunque en estudios como el de la consultora IDOM se especifica que lo ideal sería una parcela de 150 hectáreas o en su defecto de 50 como mínimo. Además debe ser llana.

Otro de los aspectos fundamentales es que esté cerca de un caudal de agua dulce que pueda abastecer la fábrica. No solo eso si no que aún más importante es contar con otra masa de agua que sirva de receptora y que pueda asumir el efluente del complejo.

En este sentido hay que tener en cuenta que una fábrica de estas características requiere un mínimo de entre 7,5 y 10 metros cúbicos por segundo.

Tan importante como esto último sería para la empresa estar cerca del sector maderero así como contar con líneas eléctricas con capacidad para importar y exportar energía e infraestructuras que puedan soportar un gran volumen de tráfico pesado.

No solo eso, sino que también necesitaría estar cerca de un puerto con infraestructuras específicas para el manejo de la pasta de papel. En este sentido expresan que es el caso de Marín, pero no de otros grandes puertos como el de Vigo.

Con todo, las posibles ubicaciones siempre se buscan en torno a cuencas fluviales importantes como la del Eume, Tambre, Ulla, Miño y Sil. De hecho, el Concello de As Pontes ha vuelto a ofrecerse como posible enclave para el ubicación. La concejala de Industria, Ana María Peña, defiende tener “los recursos suficientes para ser una posible ubicación”. El problema que apuntan los estudios sobre As Pontes es que la canalización efluente afectaba a espacios naturales protegidos, pero Peña indica que el Concello podría aportar soluciones y buscar alternativas posibles.

Más allá de As Pontes, los distintos estudios realizados por las consultoras señalan no hallar ninguna ubicación adecuada para la fábrica fuera de Lourizán.

La Cámara de Comercio pone el foco en el sector maderero y el futuro de las explotaciones forestales

Ante la resolución de la Audiencia Nacional que anula la prórroga de la concesión a la empresa ENCE, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, muestra su profunda preocupación por las tremendas consecuencias que acarrearía el desmantelamiento de la factoría, tanto en términos de empleo directo como en la producción forestal, el transporte y los servicios vinculados a la actividad.

La entidad señala que la posible desaparición de esta actividad comprometería la viabilidad de numerosas explotaciones forestales, de empresas dedicadas a la intermediación de la madera, empresas de transporte y de servicios vinculadas a la actividad. Esto supone un incremento en el riesgo de abandono de una parte muy importante de la superficie arbolada de Galicia, ya que, ante la ausencia de rentabilidad, disminuiría el cuidado y aumentaría el riesgo de incendios asociado.

La Cámara señala que esto resultaría un enorme retroceso en “la vieja aspiración de contar con una cadena de valor completa y sólida en el sector de transformación de la madera. Perder un pilar fundamental en esta aspiración, sin que se prevea alternativa a medio plazo, supondría un tremendo golpe para la economía de Pontevedra”, apuntan. Así, hacen un llamamiento para encontrar una solución económicamente viable y técnicamente satisfactoria que permita la continuidad de una actividad “irrenunciable” para Galicia.

El comité de oficinas no cree en el diálogo y recurrirá

El comité de oficinas de Ence recurrirá la resolución de la Audiencia Nacional del pasado viernes por la que declara ilegal la prórroga concedida por el gobierno de Mariano Rajoy que permitía a la pastera permanecer en Lourizán hasta 2073. Así lo anunció ayer la representante del comité de oficinas Ana Cedeira que analizó la sentencia junto al sindicato de CC. OO. Cedeira adelantó que se reunirán con sus abogados para preparar el recurso para que el Tribunal Supremo “vea que no haya una ubicación alternativa”. De hecho, señaló que no se trataría de un traslado: “Sería hacer una fábrica nueva y eso no es viable porque no hay una ubicación alternativa".

La empresa lo tiene muy claro en ese aspecto y así nos lo comunicó”. “Esto es el cierre de Ence y 5.000 trabajadores se van a ir a la calle gracias al señor Lores y a la señora Ministra”, denunció criticando que “la mesa de dialogo no es una alternativa a nada, porque los que la promueven, Concello y Ministerio, son quienes se lavan las manos para aportar una solución concreta y no es más que un lavado de imagen ante la ciudadanía”. De hecho señaló específicamente al alcalde aludiendo que “Lores ha promovido y presentando el recurso ante la Audiencia y ahora quiere pasar la patata caliente como hizo con Elnosa”. Así, el comité de oficinas cree que la única solución, además de recurrir, pasa por las movilizaciones para quedarse en Lourizán. Cedeira cree además que la sentencia es el resultado de “un trabajo bien hecho por el PSOE que ha estado preparando el terreno desde que se decidieron allanar y no defender la legalidad de la concesión y después dar la impresión de que hay alternativas a los puestos de trabajo”.