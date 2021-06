Javi Rey, Pablo Cacharrón y Samu Santos, nuevos jugadores del Pontevedra CF

El Pontevedra CF da un paso adelante en la configuración de su nueva plantilla para la próxima temporada. Tras el inesperado cese del entrenador granate,José Luis Míguez 'Luisito' el pasado miércoles, el mediocentro, Javi Rey; el defensa, Samu Santos y el portero, Pablo Cacharrón se convierten en las las nuevas piezas confirmadas por el director deportivo, Toni Otero, para encarar el objetivo del ascenso a Primera División RFEF.

El pontevedrés, Javi Rey, llegaría procedente del Racing Club de Ferrol, tras su paso por el UCAM Murcia CF, el Real Club Celta de Vigo B, donde coincidiría con Otero al frente de la parcela deportiva, y el Club Deportivo Lugo. Se trata de un mediocentro de 30 años de edad del que Toni Otero espera “jerarquía y poso” para un equipo eminentemente joven. “Javi es un pontevedrés, de la casa, que tirará por el escudo y por los colores. Él tenía muchas ganas de venir y, por fin este año, podremos contar con él en la plantilla”, declaró Otero, que espera ver su mejor versión, “ese jugador que terminó la temporada en Ferrol jugándolo todo”. Así, Rey firma por una temporada con posibilidades de renovación.

Por su parte, el defensa Samu Santos, procedente del CD Choco, se incorpora al club granate por dos temporadas y con sus veinte años cubrirá una de las plazas sub 23. El director deportivo definió al central zurdo como “un jugador alto, con presencia física y un gran juego aéreo, que viene a aportar juventud y valor al equipo”. Para Otero, el hecho de que Samu ocupe un puesto sub 23 “no significa nada”, pues explica que “los jugadores sub 23 deben ser importantes y no meros rellenos”. Por ello, el dirigente opina que “es mejor dar una oportunidad a los chavales de la cantera, antes que traer jugadores sin motivo”.

La portería granate también estaría cubierta con la llegada de Pablo Cacharrón. El portero canterano del CD Lugo, de 23 años, aterriza en Pasarón procedente del SD Tarazona y firma por dos temporadas. “Pablo es un chico que conozco de mi etapa al frente de la parcela deportiva del Lugo. Me parece un guardameta joven, gallego y con muchísima ilusión, que viene a sumarse a nuestro proyecto para aportar cosas muy interesantes”, destacó Otero.

Con estos tres fichajes Toni Otero firma ya una plantilla de nueve jugadores. La renovación del central Victor Vázquez “Churre”, que se hizo pública la semana pasada, fue confirmada hoy por el jefe de la parcela deportiva por dos temporadas más. Así, Javi Rey, Samu Santos, Pablo Cacharrón, Víctor Vázquez, Charles, Rufo, Álex González, Romay y Oier Calvillo defenderán la camiseta granate la próxima campaña.