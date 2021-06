Cantodarea y las hogueras más originales de Galicia

No hay límites para la originalidad, ni pandemia que pueda anular voluntades cuando está vivo el espíritu. En este caso, el espíritu de San Juan, cuya magia conocen muy bien los vecinos y vecinas de Cantodarea que, un año más, no faltarán a su cita con la tradición y levantarán dos hogueras públicas con temáticas referentes a la ría de Pontevedra y, como no, a su pequeña isla, Tambo, esa “tortuga perezosa”, indiscutible protagonista de los poemas de Luis de Góngora.