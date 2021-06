El Plan Sectorial de Montecelo aconseja “trasladar a sus usuarios” el coste de su futuro aparcamiento

El Plan Sectorial de Montecelo aprobado en su día por el Sergas apuesta por un gran edificio de cuatro plantas como estacionamiento, con capacidad para casi 1.600 coches, pero todavía no se ha definido el modelo de gestión de ese recinto, si bien hay antecedentes que apuntan a que sería de pago. Este parking se diseña sobre otra franja de terrenos que habría que expropiar, en la ladera delimitada por el estacionamiento actual y la calle Ángel Limeses, aprovechando la ladera natural del terreno.

El propia Plan Sectorial indica que “debido a que todavía no está decidido ni la modalidad de gestión ni el tamaño del aparcamiento del hospital, se hacen aquí recomendaciones generales sobre su gestión: Tomar las exigencias de dotación de aparcamiento por parte de la legislación (PXOM) como un máximo y no como un mínimo; Incluir el aparcamiento de todos los modos de transporte en esas plazas exigidas en el PXOM, incluyendo bicicletas y motocicletas; Distinguir entre diferentes zonas en el aparcamiento: zona general, empleados en coche compartido, empleados general, movilidad reducida, zona de “parking express” para recogidas o descargas de pacientes, vehículos de emergencia, taxis, etc.; o favorecer a los empleados que utilicen modos de transporte alternativos”.

Otro de los consejos es que “si el aparcamiento es de pago, sería gratuito para los usuarios de bicicleta, motocicleta o coche compartido. Si no se cobra por su uso, debería recompensarse a esos usuarios de otra forma, monetaria o no”. Esta es la primera referencia a una posible tasa, y a renglón llega la segunda: “Trasladar el coste del aparcamiento a sus usuarios, bien sea cobrando por su uso, o simplemente informando del coste real de su uso”.

También se recomienda “eliminar todo el aparcamiento en calzada y evitar el aparcamiento irregular, preferiblemente con el diseño de los viales”, y se concluye diciendo que “estas medidas, como ya se ha comentado, dependerán del modelo de gestión del aparcamiento, pero, en cualquier caso, será responsabilidad de la Administración Sanitaria, y su coste/beneficio también recaerá sobre ella”.

El documento analiza la oferta actual de aparcamiento, basado en un informe de la Policía Local de 2015 “que describe perfectamente el estado actual”. Así, las zonas gratuitas son las ubicadas en las calzadas como fuera de ella. En el primer caso “existen varias zonas señalizadas de aparcamiento en línea que suponen una longitud total de 735 metros, que resultan unas 133 plazas aproximadamente”. Fuera de calzada existen dos superficies libres de aparcamiento “en dos parcelas de forma irregular y tamaño dispar: la parcela más grande cuenta con una superficie de 6.300 m2 y puede albergar hasta 230 vehículo; la segunda parcela libre cuenta con una superficie de 1.340 m2 y entran en ella hasta 68 vehículos”.

El número de plazas de aparcamiento, independientemente de urgencias, será de 1.617

Irregular y de pago

Existen al menos seis parcelas en las proximidades del hospital que se utilizan como aparcamiento fuera de calzada y que son de pago, la mayoría solamente por la mañana, ya que por las tardes la demanda es mucho meno. Suman unos 25.000 m2, lo que supone unas 910 plazas de pago”. A esta oferta se añade lo que se califica como “estacionamiento irregular”, donde se indica que “del informe de la Policía Local se extrae que este uso es un síntoma de la escasez de plazas, o del excesivo precio de las de pago”. Añade que “produce diferentes molestias e incluso situaciones de peligro, al obligar a los peatones a circular por la calzada” ocasiona quejas por “estacionamiento ilegal en la rotonda que impide el giro del autobús; y problemas por estacionamientos fuera de las plazas delimitadas en los aparcamientos fuera de calzada que bloquean a otros usuarios”.

Un edificio de cuatro plantas y 1.586 plazas

El documento urbanístico que ampara las obras ya en marcha en Montecelo señala que “para dimensionar inicialmente las plazas de aparcamiento requeridas se establece un mínimo de 1.280 plazas de aparcamiento, de las que al menos 320 deben ser de dominio público. Las previsiones de ocupación para el edificio de estacionamiento ubicado debajo del nivel de la Avenida Montecelo son de 1.586 plazas en cuatro plantas a las que, se suman las de acceso de emergencia de 126, hasta un total de 1.712 plazas. La superficie ocupada por el actual aparcamiento abierto permitiría 100 plazas más que ahora no se contabilizan”. En la propuesta ganadora para la redacción del Proyecto Sectorial se indica que el número de plazas de aparcamiento (independientemente de urgencias) será de 1.617.