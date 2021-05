El Partido Popular de Pontevedra pide la dimisión del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, por “mentir de forma continuada y reiterada”, afirmó este martes el portavoz local del PP, Rafael Domínguez, en el asunto de la licencia de primera ocupación de la vivienda del regidor. El líder de la oposición local esgrimió el documento de licencia de obra de la vivienda, que recoge que la construcción no podría ser ocupada hasta que esté totalmente terminada, teniendo que solicitar para ello la licencia de primera ocupación, que en su día el alcalde no pidió.

Rafael Domínguez denunció que el alcalde de Pontevedra “mintió descaradamente” sobre este asunto y lo hizo “de forma grosera a todos los pontevedreses”, lo que “no es admisible” por lo que “debe dimitir de sus funciones de alcalde. No puede continuar en el cargo ni un minuto más”.

“Lores tiene la prepotencia de mentir sin ruborizarse y ha obligado a mentir a los concejales de su partido”, denunció Domínguez, en alusión a Anabel Gulías y Xaquín Moreda, quienes afirmaron que la vivienda no necesitaba licencia de primera ocupación.

Rafael Domínguez ha comparecido este martes para “analizar los cabos sueltos del expediente de la vivienda de Lores, que vivió más de 20 años de manera irregular”. Desde el Gobierno local, como ha relatado Domínguez, se sucedieron diferentes versiones, todas ellas apoyadas en que la licencia de primera ocupación no era necesaria en aquella época, “lo que se ha demostrado falso, después del estudio del expediente”.

En particular, Domínguez se ha centrado en el punto once de la licencia de obras, que dice lo siguiente: “La edificación no podrá ser ocupada en ninguna de sus plantas hasta que las obras estén completamente terminadas, teniendo que solicitarse en dicho momento a este Concello la preceptiva licencia de primera ocupación acompañado certificado de final de obras, firmado por los directores de la misma y visado por sus colegios oficiales correspondientes, procediéndose, con carácter previo a su otorgamiento, a la oportuna comprobación por los Servicios Municipales de Urbanismo. El interesado, como sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, está obligado a formalizar la correspondiente declaración de Alta en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente día de la fecha de terminación de las obras, según dispone la Ley reguladora de las Haciendas Locales”.

“Es inadmisible que, sabiendo que su licencia de obra recoge esto, Lores haya mentido así. Lores mintió descaradamente. Le mintió al Partido Popular y, sobre todo, les mintió a los pontevedreses que tienen depositada su confianza en él. No es admisible que el alcalde falte a la verdad de esa manera. Lo dije en su momento: el error es aceptable, pero la mentira continuada y reiterada del BNG y de Lores es inadmisible. Es la peor gestión de una crisis que he visto jamás”, ha dicho Domínguez. En esta línea, desde el BNG “se llegó a decir que era toda una mentira del PP y de Domínguez. Han quedado en evidencia”, añade.

Por lo tanto, “le pido aquí y ahora que pida disculpas a todos los pontevedreses por haber mentido y que dimita como alcalde de Pontevedra”, dice Domínguez.

“Es muy duro oír a algunas personas decir que yo miento para obtener un rédito político. Aquí queda demostrado que el único que ha mentido es Lores, y es por eso que pedimos que se vaya inmediatamente”, ha finalizado el portavoz del Partido Popular en Pontevedra.