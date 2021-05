El gobierno local descarta investigar la “contratación de afines al BNG” que denuncia el PP

La coalición de gobierno del BNG y el PSOE unieron este lunes su mayoría en el pleno municipal para rechazar la petición del portavoz del PP, Rafael Domínguez, para crear una comisión de investigación que aclare las “contrataciones de personas y entidades afines” a la formación nacionalista por parte del Concello. Tanto el concejal del BNG, César Mosquera, como el teniente de alcalde, el socialista Tino Fernández, defendieron a ultranza la “honestidad del gobierno local y criticaron a Domínguez por “actuar sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos”.

El debate sobre estos presuntos “tratos de favor” se produce pocos días antes de que el propio Domínguez tenga que acudir, el próximo día 2 de junio, a los juzgados de Pontevedra a raíz de una denuncia del ilustrador Kiko Dasilva, al que el portavoz del PP acusó de ser “contrastado a dedo” por el Concello para elaborar los carteles del Carnaval, un hecho que vinculó a su inclusión en las listas electorales del BNG.

En su intervención plenaria, Rafael Domínguez desgranó no solo este caso, sino otras contrataciones, muchas de ellas de carácter cultural o publicitario, al “teniente de alcalde de Barro del BNG, la número 21 de la lista nacionalista, del grupo de música del hermano del alcalde, de la pareja de la portavoz municipal del BNG o del edil Xaquín Moreda, del responsable comarcal del Bloque en O Salnés” o con “Galiza Nova, Galiza Sempre o la fundación Bautista Álvarez”.

El portavoz del PP emplazó, sin éxito, al gobierno local a aceptar esta comisión de investigación “porque si todo está correcto, como ustedes dicen, si no hay nada que ocultar, no les importará que se investiguen y se esclarezcan unos hechos que dejan en muy mal lugar al BNG”. Reprochó que en el Concello “impera lo contrario a la transparencia”, y recordó que “nada de lo dicho por el PP se ha negado, solo se han dado excusas”.

Su intención con esta comisión de investigación es “aclarar la génesis de cada contrato, quién ordenó contratar a estas personas y que los funcionarios expliquen quién lo hizo porque sospechamos que hay órdenes políticas para contratar a determinadas personas y entidades afines al BNG”, porque, a su juicio, “ir en las listas del BNG tiene premio”.

También echó en cara al PSOE su “posición sumisa y cómplice”, una acusación que replicó el portavoz socialista Tino Fernández, que lamentó que “el PP venga a pedir cuentas en casa del vecino antes de limpiar la propia”. También defendió la “fortaleza de este gobierno”, así como su “transparencia y honestidad. Por ahí, pierde el tiempo; solo aporta chascarrillos y mucha mala baba”, concluyó Fernández.

Lo cierto es que en las réplicas tanto del BNG como del PSOE no se negó en ningún momento que se hubieran producido esas contrataciones, si bien se defiende su legalidad y se apunta que “con más de 200 grupos culturales contratados a lo largo del año, alguno tendrá que ser del BNG, como los hay afines a otros partidos con los que también se trabaja, porque nosotros no somos como usted”. Así se manifestaba el concejal nacionalista César Mosquera, que dijo que con estas acusaciones, Domínguez se retrataba como “clasiista, cínico e hipócrita”. “Puede hacerlo, pero no puede llegar a la difamación, a hacer daño”.

Mosquera insinuó que la Xunta también habría acudido a arquitectos próximos al PP para algunos proyectos, y subrayó al respecto que “nosotros tenemos más artillería, pero no somos iguales”.