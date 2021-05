Un tercio de las 347 actuaciones de los Bomberos en 2020 fueron para atender alertas por velutinas

Es la Xunta, a través de Seaga, la que se encarga de la vigilancia y el control de esta especie invasora, llegando a retirar más de un millar de nidos en la comarca de Pontevedra. Sin embargo, los Bomberos se ocupan de quitar aquellos que están en espacios urbanos o en lugares potencialmente peligrosos. “La demanda llega a través del 112 y lo retiramos nosotros por cualquier tipo de circunstancia excepcional. Por ejemplo, si el servicio de la Xunta, por lo que sea, no tiene medios, o hay algún inconveniente, o es una zona sensible a la que no pueden acceder, o hay una situación inminente de riesgo porque está al lado de un hospital o de un centro docente, etc”, explica el jefe del servicio de Bomberos de Pontevedra, Vicente Ferrería.

La temporada de estas avispas, cada vez mejor adaptadas, abarca más meses

El sistema de actuación comienza con una “inspección del nido para saber dónde está ubicado, si es primario o secundario, a qué afecta, si es necesaria autoescalera o escalera manual y en función de todo eso se determina a qué hora se va a retirar. En horario nocturno es el momento más adecuado porque es cuando más avispas están en el nido y la reina”. Una vez analizado todo esto, se procede a la retirada en sí, que tal y como narra Ferrería, “dependerá del tipo de nido, pero lo habitual en un árbol es acercarse con la escalera, desrramar la zona para poder acceder de una manera más adecuada, tratar el nido con el insecticida, cortar el trozo de rama en el que está y embolsar el nido en una primera bolsa y después en una segunda, y se retira”.

Al jefe de Bomberos no le sorprende la proliferación de las velutinas en los últimos años. “Es una especie invasora y parece ser que el trampeo a veces no es suficiente para controlarla”, comenta Ferrería, que añade que “ellas se están adaptando muy bien al medio. Antes sí que eran más típicas de una sola época, en un contexto climático concreto, pero ahora se alarga cada vez más la temporada; empiezan a salir entre febrero y marzo y en el mes de noviembre, con temperaturas de 3 o 4 grados, hay nidos todavía”.

La parte positiva es que mientras aumentaron las retiradas de nidos de velutina, disminuyeron considerablemente los incendios, tanto los urbanos (69, la cifra más baja de los últimos 12 años), como los forestales (solo dos, también la cifra más baja en el mismo período de tiempo). Igualmente las intervenciones en accidentes de circulación fueron solo 28, el segundo número más bajo en doce años (solo superado por 2015, cuando hubo 23).

El confinamiento disparó las aperturas de viviendas por las llamadas de preocupación de vecinos y familiares

El 2020 fue un año peculiar por la pandemia de COVID y los meses de confinamiento domiciliario. Según comenta el jefe de Bomberos, se apreció un cambio en la preocupación de los ciudadanos con respecto a sus familiares y vecinos. “Recibimos muchas llamadas para aperturas de viviendas. En esta situación, las personas se alertan más. Si en un día o dos no contesta un familiar o no se ve a un vecino, la gente llama a la Policía Local”, explica Vicente Ferrería. Y así fue.

2020 fue el año en el que los Bomberos de Pontevedra tuvieron más intervenciones para abrir puertas

Con mucha diferencia, 2020 fue el año en el que los Bomberos de Pontevedra tuvieron más intervenciones para abrir puertas, acceder a viviendas, ascensores, salas de contadores, etc. Concretamente, tuvieron que realizar 44 actuaciones, casi el doble de las que hicieron en 2019 (23) y el triple de las que hicieron en 2011 (14), y la cifra más alta desde 2008. La pandemia también supuso un cambio en la forma de trabajar del parque de Bomberos de Pontevedra. “Al principio tuvimos que adaptarnos a la situación adoptando medidas como encapsular a los turnos, tomar medidas de protección, higiénico-sanitarias... Todo lo relacionado con preservar el buen funcionamiento del servicio”, apunta Ferrería. Otra de las cuestiones que se vio afectada por el COVID fue el de las visitas de escolares a las instalaciones de los Bomberos de Pontevedra. Mientras que en los últimos años tenían una media de entre 30 y 40 visitas de colegios, en 2020 solo tuvieron siete, dos en el mes de enero y cinco en el mes de marzo. Los centros que visitaron el parque fueron el CEP Campolongo, el Sagrado Corazón de Praceres, Los Sauces y el CEIP Manuel Vidal Portela.