El APA del colegio Salvador Moreno recibe con agrado el cambio de nombre del centro

Sin sorpresas en la Asociación de Padres de Alumnos del colegio Salvador Moreno con el anuncio del cambio de nombre del mismo por el de Juan Sebastián Elcano. “Antes o después se iba a cambiar. Ya se cambió el nombre de la calle por el de Rosalía de Castro y ahora, con la Ley de Memoria Histórica, era cuestión de tiempo que también se cambiara el del centro, nos llamó la atención que tardaran tanto en hacerlo”, comenta el presidente del APA, Marcos Calvo.

Aunque para la asociación es un pequeño contratiempo “porque hacemos las sudaderas del colegio y las que tenemos hechas ya no van a servir para el curso que viene”, celebran el cambio de nombre. “Juan Sebastián Elcano nos parece un buen nombre, de los mejores posibles, porque además no tiene connotación bélica”, comenta Calvo, que reconoce también que ya llevaban años barajando posibles denominaciones e incluso se buscó alguna con las mismas iniciales para no tener que cambiar el escudo del colegio.

Por otra parte, la CIG insta a la Xunta a reclamar la transferencia de la gestión del centro educativo, en la actualidad bajo el control del Ministerio de Defensa, y solicita que se coloque la bandera gallega en el edificio.