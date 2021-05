El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Domínguez, acompañado del concejal Pablo Fernández, aplaude la compra del convento de Santa Clara por el Concello por 3,2 millones de euros. Tras anunciar el alcalde el jueves el preacuerdo verbal con las clarisas, Domínguez ha dicho este viernes que "entendemos que la crítica no es solo legítima, sino que también en muchas ocasiones es absolutamente necesaria y positiva, pero ello no significa que no podamos apoyar aquellos proyectos en los que sale ganando Pontevedra”.

El popular ha reconocido “haber sido muy crítico con ciertas decisiones, pero entendemos que esta compra es positiva para la ciudad”. Además, admite que "el precio de compra nos parece adecuado".

No obstante, pone alguna objeción a la operación. De entrada, dice que "no se puede entender esto como una carta blanca al gobierno local: nos siguen surgiendo algunas dudas sobre determinados aspectos de este proyecto. En primer lugar, me parece muy precipitado presentar un preacuerdo verbal, parece poco serio. Las cosas se deben presentar en el momento en que están firmadas”, ha argumentado Domínguez. “Entendemos que se debe a la necesidad del gobierno local de presentar proyectos ilusionantes, que es lo que ha faltado en todo el presente mandato”, ha explicado el concejal.

En esta línea, “a los pontevedreses nos gustaría tener algunas respuestas a las preguntas que nos ha suscitado este preacuerdo verbal”. El primero, el uso que se le va a dar a Santa Clara: “Nosotros hemos dicho ya en la Diputación y el Concello que nos parece una buena oportunidad para dedicar este edificio al Museo de Pontevedra y evitar la excentricidad de hacer perforaciones en el casco antiguo de la ciudad”.

Otra opción para los populares es la creación de una biblioteca municipal que Pontevedra carece, “y que es una demanda de los jóvenes, sobre todo, en momentos de exámenes”. Por lo tanto, desde el “Partido Popular seguimos preguntado cuál va ser la función y cuál va ser el uso que se le va a dar al edificio de Santa Clara”.

Otra de las cuestiones que ha abordado Domínguez es la de cuánto va a costar aproximadamente las obras de restauración del edificio, que dependen del estado en el que se encuentra. Para eso “es importante tener el conocimiento y los informes técnicos que hemos pedido”. En este sentido, el presidente del PP de Pontevedra también ha preguntado de qué forma, llegado el momento, van a participar las diversas administraciones en la compra o en posteriores obras.

Para rematar, Domínguez ha incidido en uno de los puntos “que para nosotros es fundamental”: “Que se pueda abrir esa zona verde a todos los pontevedreses. Es necesario buscar una fórmula entre todos para que ese espacio verde en un lugar tan privilegiado pueda ser utilizado por todos. Desde luego, dentro de dos años, cuando sea alcalde, prefiero ser alcalde de una Pontevedra con el convento de Santa Clara formando parte del patrimonio todos los pontevedreses”.