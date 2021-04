Mientras que los especialistas han retomado su actividad y cada vez es más frecuente ver ya salas de espera casi llenas, como ocurre en determinadas consultas en el centro de Mollabao o en el propio Hospital Montecelo, los ambulatorios todavía siguen vacíos y lograr que los médicos de cabecera atiendan a sus pacientes de forma presencial es, en algunos casos, una misión imposible.

¿Está pecando el Sergas de un exceso de celo para evitar los contagios y ya es hora de retomar la actividad habitual en los centros de salud o todavía es pronto y ello pondría en riesgo al conjunto de la ciudadanía?

“Lo que hay que ir es poco a poco y vacunándose para recuperar la nueva normalidad en todos los ámbitos y que la economía también se vaya recuperando”, considera Isidro Lago, presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra y del Consello Galego de Colexios Médicos, el órgano que representa a las cuatro entidades colegiales de la comunidad autónoma.

Lago asegura que ya hay un plan de reactivación de la atención hospitalaria “para que las listas de espera de intervenciones quirúrgicas salgan adelante cuanto antes”.

Sin embargo, en la Atención Primaria la recuperación de la normalidad va mucho más lenta.

“Hay médicos que tienen atención presencial al 80% y otros que no llegan al 5%. Depende del médico, del cupo que tenga y de la lista de espera. Influyen muchísimos factores”, explica.

El facultativo subraya que las consultas en Atención Primaria son, básicamente, para personas de avanzada edad. “La presencia de gente joven en los centros de salud se da en contadas ocasiones”, añade.

Es por ello que la recuperación de la atención presencial debe ir centrada en este tipo de pacientes. “Por los crónicos y los mayores hay que darle una vuelta a la Atención Primaria y hay que volver a sentarse a hablar sobre el tema”, afirma.

Por ello, el Conselleiro de Sanidade tiene prevista una reunión preliminar con los colegios de médicos gallegos. “Hay un protocolo previo, pero hay cosas que cambiar, según se ha visto con el plan estratégico”, indica Isidro Lago.

“Hay que cambiar el sistema. Para ir a por una receta no se puede ir presencialmente. Y cuando tenga que ser así, los centros de salud tienen que tener unas medidas para no convertirse en focos de contagio. Esto requiere reestructurarlo todo y la Consellería de Sanidade sabe que puede contar con nosotros para hacer nuestras aportaciones”, manifiesta.

En primera línea

Pese a que la repercusión sanitaria en el área sanitaria fue mucho menor que en otras de Galicia y de España, la sobrecarga de Atención Primaria ha pasado factura.

Las unidades de médicos más castigadas por la pandemia fueron todas las de primera línea: Urgencias, UCI, las especialidades del tratamiento de enfermos COVID (Neumología, Medicina Interna y Preventiva) y Atención Primaria, “porque el paciente normalmente iba antes que a nadie a su médico de cabecera”, apunta Isidro Lago.

Ahí repercutió enormemente el no tener medidas de protección en un primer momento. “Entonces no se tenía un conocimiento de cómo tratar a ese paciente y cómo protegerse el médico”, se lamenta el presidente del órgano colegial en Pontevedra, que celebra que a día de hoy le material de protección ya no es un problema.

“La complicada situación en Atención Primaria fue resuelta dando el 140% o 150% por parte de los profesionales. Cumplieron una labor importantísima en los momentos más duros. Ha habido gente de baja, por supuesto, pero si traduces esto en muertes de médicos, aquí fue insignificante respecto a lo que pasó en el resto de España”, recuerda.

Y es que desde el Colegio de Médicos de Pontevedra se repartieron EPI en los momentos en los que era más difícil conseguir material. “Los colegios dispusieron dinero de los propios colegiados para aportar material. Es más, el Colegio de Pontevedra durante un trimestre no cobró la cuota para poder dispensar ese material protector para los profesionales”, recalca.

“Tenemos que ir luchando día a día mientras el nivel de vacunación no sea elevado y no consigamos la inmunidad de rebaño tan esperada. Las vacunas llegan en el momento que llegan. Lástima que no haya más vacunas porque estaríamos en una situación ideal”, dice.

Respecto a los miedos ante las vacunas, Lago concluye asegurando que “el riesgo de trombosis con una vacuna es mínimo, mientras que una de cada cinco personas que se contagian de COVID va a tener riesgo de trombosis”.

Nuevo cribado en farmacias para la franja de 12 a 64 años

Las farmacias de Pontevedra inician hoy un nuevo cribado para detectar personas asintomáticas de COVID entre la ciudadanía de la provincia.

De nuevo se trata del test de saliva gratuito para cualquier persona gracias al convenio entre le Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y la Consellería de Sanidade y el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra.

En esta ocasión, la población diana son personas de entre 12 y 64 años, dándose así continuidad al primer cribado que se desarrolló en las farmacias del 9 de febrero al 23 de marzo y al más reciente cribado dirigido a adolescentes de entre 12 y 17 años, aunque ampliando el rango de edad que abarca a buena parte de la población todavía sin vacunar.

“Los datos de las experiencias precedentes hacen que las perspectivas de seguir detectando positivos asintomáticos en este tipo de cribados a través de las farmacias sean altas”, aseguran fuentes del órgano colegial.





13 positivos en el área

Desde el 12 de abril hasta el 26 de abril en el cribado a adolescentes se detectaron 19 positivos en COVID, de los cuales 13 pertenecen al área sanitaria de Pontevedra y 6 a la de Vigo.

Esta ampliación del rango de edad era una demanda de muchas de las personas que no estuvieron incluidas en el primer cribado que se realizó entre los meses de febrero y marzo.

Participan en el programa 40 farmacias del municipio de Pontevedra, 77 de la comarca y casi 400 de la provincia.