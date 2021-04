El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que "siempre está la posibilidad" de buscar otra ubicación para Ence en Galicia, pero solo si hay fondos para el traslado, al tiempo que se mantiene la actividad en la ría de Pontevedra mientras tanto. "No se puede desconectar una fábrica antes de construir la siguiente", deja claro.

"Siempre está la posibilidad si encontramos lugar, y sobre todo si encontramos fondos, para trasladar esa pastera", ha afirmado este jueves.

En la mesa de diálogo celebrada el pasado miércoles, Ence mostró su voluntad de escuchar activamente alternativas de ubicación para garantizar los puestos de trabajo, si bien la empresa avisó de que "no es posible ni por motivos técnicos ni económicos".

A preguntas de la prensa tras el Consello de la Xunta sobre esta cuestión, el titular del Ejecutivo autonómico ha advertido de que "esa factoría no se puede cerrar dentro de 15 días, ni dentro de 15 meses ni cuando entre en vigor la ley de cambio climático", porque de ella dependen "miles" de empleos.

No obstante, ha admitido que la actual localización de Ence en la ría de Pontevedra "no es la mejor ubicación". "Si hay fondos e inversión privada, trabajaríamos con el resto de administraciones públicas para buscar un emplazamiento", explica. "No vamos a regalar un traslado al 100% a una compañía porque eso no tiene cabida", manifiesta Núñez Feijóo.

Eso sí, aclara que: "Cerrar Ence y después pensar qué hacemos, eso no". "Primero mantenemos Ence y simultáneamente pensamos qué hacemos", apostilla.

Fondos europeos

Y es que el titular del Ejecutivo autonómico aprecia que "hay una oportunidad" en el ámbito de los fondos de transición energética para iniciativas forestales. Ve viable explorar esa vía "si la pastera está dispuesta a invertir" y "si los fondos europeos se pueden recabar para este fin".

"En el contexto de fondos europeos, si hay alguna posibilidad de destinar parte para esa transferencia o traslado, y, adicionalmente, la empresa tiene capacidad de inversión propia para hacer el traslado, nos apuntaríamos, sin duda, a colaborar y buscar una salida con el resto de administraciones públicas", ha relatado Núñez Feijóo.

Con todo, indica que "Ence no solicitó ni presentó un proyecto de traslado a fondos europeos". "Si hubiera un proyecto de traslado de Ence, nosotros lo haríamos público", ha dicho. "No presentó absolutamente nada".

De hecho, considera que Galicia "tiene capacidad para dos pasteras" al gestionar el 46% de la madera de España. "Ojalá pudiéramos buscar un emplazamiento dentro de unos años a Ence o a cualquier pastera que se quiera poner en Galicia", opina.

"Hay unos que dicen que Ence tiene que cerrar ya, postura tradicional del nacionalismo", reprocha, pero "otros" como él abogan por que "Ence no puede cerrar mientras no haya otra pastera. "Y en este momento de crisis aún menos", asevera.

Por ello, subraya que "el Gobierno es el que decide", por lo que "puede decidir perfectamente que deja una partida" para ubicar una pastera en Galicia. "Si lo decide el Ministerio, nosotros trabajaremos con el Ministerio en tiempo real", defiende.

Sin embargo, reprocha al Ministerio para la Transición Ecológica que el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático "persigue cerrar" Ence. "No tiene sentido aprobar una Ley de Cambio Climático que diga claramente que la concesión de Ence es una concesión ilegal", censura.

En otro orden de cosas, preguntado por el hecho de que la Xunta incluya en las propuestas para buscar fondos europeos proyectos pendientes de realizar antes de la pandemia, Núñez Feijóo considera que "es lo normal". "Tenemos proyectos que aún no comenzamos", observa.

Pone de ejemplo que el nuevo hospital de A Coruña, que "se empezó en la fase cero con 13 millones", por lo que considera normal optar a fondos europeos para el resto de la inversión si hay una partida para infraestructuras sanitarias.

"Entre otras cosas, porque para obtener fondos europeos necesitamos ejecutar los proyectos en un tiempo concreto", ha proseguido en sus explicaciones. "Si no tuviésemos proyectos previos, sería imposible utilizar fondos europeos", advierte.

Y dice que así se hace "del mismo modo" que el Gobierno quiere fondos europeos para financiar el tren al puerto exterior de A Coruña o para el proyecto de la intermodal de Lugo, "que debería estar ya empezada".

"Tienen que ser proyectos madurados, ya hilvanados", avisa, pues si no, no será posible ejecutarlos en el "tiempo que marca" la UE.