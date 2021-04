La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular y diputada, Ana Pastor, de 63 años, recibió ayer en el Recinto Ferial de Pontevedra la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, un acto que definió como “solidario y de salud pública” en declaraciones a los medios.

“Ha sido una vacunación muy rápida y con una eficacia impresionante”, aseguró la pontevedresa, que vive a caballo entre la capital española y la Boa Vila. En este sentido, se consideró una afortunada por haber podido ser vacunada en una ciudad pequeña por la comodidad que esto supone.

Pastor tenía cita para las 11:34, pero llegó un poco antes. La fluida circulación de los citados y la ausencia de colas permitieron que fuese vacunada más temprano, al igual que el resto de usuarios que fueron llegando a lo largo de la mañana.

"Es un acto de solidaridad con uno mismo y con la salud pública. Vacunándome yo estoy protegiendo a todos los demás" Ana Pastor

Tal y como reconoció, se tomó antes de recibir la dosis de AstraZeneca un paracetamol y a la tarde o noche tenía previsto tomarse otro.

Ana Pastor quiso dar las gracias a todo el personal sanitario “por la labor tan impresionante que han hecho durante toda la pandemia” y que siguen haciendo “en una fase tan importante como es la vacunación”.

Respecto a las dudas que parte de la ciudadanía pueda tener todavía a estas alturas sobre la vacunación, la popular, que hay que recordar que es médica y ejerció como ministra de Sanidad entre 2002 y 2004, afirmó que “las vacunas pueden prevenir patologías y salvar vidas”. “En el caso de la pandemia, todas las vacunas que están autorizadas por los técnicos y los científicos salvan vidas. Es un acto de solidaridad con uno mismo y con la salud pública. Vacunándome yo estoy protegiendo a todos los demás. Cada uno de los que nos vacunamos somos y significamos más seguridad para luchar contra la pandemia”, aseguró, instando a la población a confiar en los informes de los científicos y de los técnicos.

Objetivos tras el 9 de mayo

Por otro lado, Ana Pastor pidió al presidente del Gobierno que tenga en cuenta la petición del PP de que haya un plan B jurídico para dotar a las comunidades autónomas del amparo legal necesario para tomar medidas a reducir los contagios de COVID una vez que el 9 de mayo se ponga fin al estado de alarma. “Lo están pidiendo los presidentes de las comunidades autónomas y los técnicos y científicos, porque hay que asegurarse para tener esos instrumentos”, afirmó.

En este sentido, indicó que hay tiempo para aprobar la modificación antes de 15 días y que se está buscando ya el apoyo de otros grupos parlamentarios.

La anédota: una ciudadana le pide consejo

El hecho de que Ana Pastor sea licenciada en Medicina animó a una pontevedresa a pedirle ayer consejo aprovechando su presencia en el Recinto Ferial.

Marisol, incluida en la franja de vacunación de los 62 a 65 años, se acercó a la política y le preguntó si debería recibir la dosis de AstraZeneca aún padeciendo de las arterias carótidas. Le confesó que sentía miedo por los trombos y que se estaba pensando si vacunarse.

Por su parte, Ana Pastor le expresó que la vacunación es la mayor garantía de seguridad frente al coronavirus y le explicó las ventajas de contar con esta protección.

“El problema para mí es esta vacuna, si me dijesen que me ponen otra no me lo pensaría”, indicó a FARO la mujer, que todavía no lo tuvo claro.