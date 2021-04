Comienza la temporada de pesca y lo hace a lo grande en Ponte Caldelas. El experimentado pescador y encargado de Obras del Concello, Manuel Barros, capturó una trucha de 2,566 kilos de peso y que medía 63 centímetros.

En las aguas del Río Verdugo, a su paso por el lugar de A Fraga, picó el anzuelo un ejemplar de un tamaño extraordinario y muy poco habitual. En un entorno natural envidiable, al lado de los molinos de O Cornello, creció una trucha que llevó su tiempo pescarla, más de 15 minutos, pero que finalmente sucumbió al sabor de las miñocas de A Fraga, cebo que el pescador había colocado en el anzuelo para atraer la captura.

Manuel Barros, que lleva 45 años pescando, "desde que tiña 12", reconoce que ya tenía "en vista" el ejemplar desde hacía un tiempo, pues las truchas de mayor tamaño se mueven siempre por las mismas zonas del río, en este caso, en una ubicación próxima a los Pasos do Fraga, río arriba. Con lo que no contaba el experimentado pescador era con que el pez, con la fuerza que hacía, "me rompese a cana e que tivese que acabar retirándoa do río tirando pola sedela". Ahora le tocará saborearlo en buena compañía, "cunha lonchiña de xamón e asada no forno, que é como mellor sabe”, comentó.

Las truchas y el río Verdugo formaron desde siempre una combinación excepcional, por eso Ponte Caldelas lleva 54 años organizando la Festa da Troita, una celebración gastronómica que rinde homenaje a un pescado muy vinculado con la villa y a todos los pescadores que cada año disfrutan de la naturaleza y de la pesca en Ponte Caldelas.