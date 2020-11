“Las únicas medidas tomadas por el gobierno local contra esta crisis han sido cerrar una calle y cambiar el nombre de otra”, afirmó el portavoz del grupo municipal popular, Rafael Domínguez, en el debate de una moción de este grupo sobre un plan global de impulso y ayuda al empleo en el municipio. “En todos estos meses de pandemias han salido cero euros en ayudas, los pontevedreses no han recibido nada excepto facturas del señor Lores, sin embargo ayudas, bajadas de tasas e impuestos no están en su agenda ni se espera”, añadió. El PP presentaba un plan de ayudas por 7 millones de euros para el comercio y la hostelería local.

El gobierno local (BNG-PSOE) rechazó la moción y recordó, por boca del concejal César Mosquera, que el Concello de Pontevedra ha diseñado un plan de ayudas porcentualmente muy superior a la Xunta, que es “quien ha cerrado la hostelería sin planificar una alternativa para el sector”, apuntó el nacionalista.

Cifras

“El gasto de este Concello derivado de la pandemia, hasta hoy, pasa de 5 millones de euros, el 10% de los ingresos que tiene el Concello por tasas e impuestos; el dinero extra que ha propuesto la Xunta pasa poco del 1% de ese presupuesto. La Xunta es la única administración que no hizo ningún esfuerzo económico por compensarlo”, afirmó el edil. “¿Qué rebajas hizo la Xunta? Cero. Cobra cinco veces más y no hizo ninguna rebaja. Entonces manda a su aparato a presentar mociones”, criticó el nacionalista.

Este debate en el pleno de la corporación se producía mientras desde la calle se oía una sonora protesta del sector de la hostelería.

El grupo popular acusó al gobierno bipartito de “absoluta incapacidad” ante la situación de crisis provocada por la pandemia y de “falta de sensibilidad de un alcalde que está escondido y que ni siquiera se ha querido sentar a hablar con nosotros”. Por su parte, el gobierno local recordaba que ha dispuesto todo un plan de ayudas a las pymes, que se podrá prorrogar el próximo año y argumentaba que si no ha suprimido tasas e impuestos es, entre otras razones, porque legalmente no puede.

“El PP viene aquí a pedirnos que bajemos tasas e impuestos, y no se rebajan así por así, se puede hacer, pero es ilegal”, afirmó Mosquera, basándose en los propios informes de la Xunta. “Nos están pidiendo el 25% de los ingresos del Concello cuando la Xunta no llega al 1%, ¿ustedes piensan que se puede actuar así?”, añadió Mosquera.

El concejal no adscrito (antes de Ciudadanos) Goyo Revenga, respaldó la moción del PP porque “es un refuerzo a la que yo presenté en junio. En aquella ocasión se me acusó de catastrofista, de no querer ayudar a las empresas de Pontevedra y nada más lejos de la realidad. La moción está muy bien presentada, enhorabuena al equipo del Partido Popular, tienen todo mi apoyo”, dijo el independiente.

Rafael Domínguez reprochó al gobierno local que “ustedes no solo no ayudan sino que además asfixian, tenemos un alcalde escondido que no ha hecho nada, ni se reúne con esta gente. Tenemos a Robin Lores, le quita el dinero a los más necesitados y se lo da a sus amigos, que es el problema; la gente lo está pasando mal, la gente está pasando hambre y ustedes vienen aquí a reírse”, dijo en otro momento de su intervención, antes de anunciar que “vamos a presentar la próxima semana un plan social” para Pontevedra. El PP también espetó que otros municipios de Galicia, gobernados por el BNG o el PSOE, como es el caso del vecino Concello de Poio sí bajaron tasas e impuestos.

Acuerdo unánime para mejorar Monte do Taco y A Ponte Nova

La corporación municipal aprobó por unanimidad una propuesta del PP en la que se pedía una actuación de limpieza, poda, plazas de estacionamientos para personas de movilidad reducida y reforma urbana en el entorno de Monte do Taco y A Ponte Nova. El edil popular Pablo Fernández afirmó que se cumplen más de 20 años sin una actuación en esta zona, en la que apuntó falta de servicios básicos, problemas de accesibilidad y aumento de la inseguridad.

En representación del gobierno local, el socialista Iván Puentes anunció el apoyo a la moción porque “este gobierno ha hecho desde inicio del mandato distintas actuaciones allí” y aseguró que este tramo del río será incorporado al proyecto de Os Gafos. “Estamos trabajando ya en esto, por eso votaron a favor”, dijo.

En el pleno de ayer se rechazó otra moción del PP sobre accesibilidad para personas discapacitadas en el puente de O Burgo, se aprobó la cuenta general del Concello de 2019 con el rechazo del PP y se rechazó con los 15 votos del gobierno local y 9 abstenciones de los ediles del PP la iniciativa del edil no adscrito Goyo Revenga para comprar medidores de CO2 para los colegios.