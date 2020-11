Decenas de hosteleros, pero también proveedores y clientes, se concentraron en la mañana de este lunes ante la delegación territorial de la Xunta en Pontevedra para dejar claro que “no somos el problema, formamos parte de la solución” y exigir ayudas que frenen el ahogo del sector. Éste se declara “al límite” y teme que las pesimistas previsiones de que un 15% cerraría a raíz de la pandemia a día de hoy se están quedando muy cortas.

“Todos somos hostelería”, podía leerse en la pancarta que presidió la concentración y en la que los participantes se hicieron oír con una gran cacerolada y coreando lemas, especialmente “Queremos traballar”, que repitieron una y otra vez los hosteleros. Se sienten “injustamente maltratados” y demandan “ayudas, porque nos han cerrado nuestros negocios, no nos dejan trabajar”, denuncian sus representantes.

En la concentración participaron propietarios de locales y trabajadores de la hostelería e Pontevedra, Poio y Marín. La asociación Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo), la Asociación de Hosteleros de Marín y la Plataforma Afectados Covid Pontevedra (en cuya pancarta podía leerse “no se puede exigir impuestos si prohíbes tener ingresos”) respaldaron la convocatoria, en la que una y otra vez se dijo “no al cierre” de los locales.

Víctor Pampín, presidente de Hoempo, acudió a la protesta con una soga al cuello. “Es para representar la situación que estamos viviendo, cada vez estamos más presionados, este Gobierno nos lo ha puesto más difícil cada día, culpándonos siempre de esta situación de contagios”.

El hostelero recordó los informes del Ministerio de Sanidad que prueban que en la segunda ola de la pandemia los contagios vinculados a bares, restaurantes y taperías suponen el 3,2% del total desde mayo. “No somos un foco de infección, sino un sector que está criminalizado, porque todo ha apuntado siempre a la hostelería”, destacó Víctor Pampín, “desde nuestros negocios siempre hemos cumplido con todas las normativas que nos mandó el Ministerio; por cuenta propia hemos insistido con los clientes en las distancias, las medidas higiénico-sanitarias etc pero nos han apuntado desde el primer momento como responsables de tantos contagios y creemos que no es así”.

Insiste, como momentos después hizo todo el sector en la lectura del manifiesto, en que la hostelería implica en cadena a numerosos negocios. “Abarcamos muchísimos puestos de trabajo directos e indirectos”, recordó Víctor Pampín, que demandó que los cierres y restricciones “vayan acompañados de ayudas para que podamos mantener nuestros negocios a flote y no nos veamos obligados a cerrarlos”.

El presidente de Hoempo es uno de los representantes del sector que considera insuficientes las ayudas anunciadas. “Obviamente no llegan”, señaló, “el problema no es de estas fechas, de octubre, viene generado desde el mes de marzo, donde hemos seguido pagando impuestos, tasas y demás a nivel municipal, Xunta y nacional; es un problema que se arrastra desde atrás, éstas son ayudas momentáneas pero que no nos solucionan el grave problema en el que estamos”.

Si hace unas semanas la patronal expresaba su temor a que un significativo porcentaje de los establecimientos cierre con la pandemia (apuntaba inicialmente a un 15%), Víctor Pampín resumía el nuevo escenario señalando que, sencillamente, “estamos en la UVI todos; cada vez nos están apretando más y la situación no es que sea grave, es crítica ya, porque ya muchos negocios posiblemente no puedan soportar esta situación y tengan que cerrar definitivamente y la gran mayoría están al límite”. Es por eso, añadió, que solicitan ayudas y exenciones, “para que podamos de alguna manera pasar estas fechas críticas y poder reiniciar nuestra actividad en un futuro próximo”.

Con todo, tampoco son excesivamente optimistas ante la próxima campaña de Navidad, tradicionalmente una de las principales campañas de la restauración.

Tras las concentraciones ante el Concello de Marín y la Xunta en Pontevedra, la hostelería celebrará mañana una protesta en Santiago y avanza “nuevas manifestaciones para seguir dando a conocer nuestra situación real”.