La FP Básica no pasa de moda: Más de 500 hallan su vía contra el fracaso escolar

Eric Pichardo, dominicano de 20 años que cursó una FP Básica de Electricidad y Electrónica en Ourense, encontró en el ciclo su salida laboral. Tras abandonar su país natal en 2020 y llegar a una ciudad desconocida, con el curso ya empezado en la ESO, el instituto se le puso cuesta arriba. “Cuando llegué a Ourense no podía ponerme a estudiar por el ordenador en casa. Pensaba repetir el curso, pero los profesores me dijeron: ¿Por qué no pruebas una FP Básica?”, cuenta Pichardo en un descanso de la obra para la que trabaja como electricista en una empresa de Santiago.

Tomó una decisión que le permitió experiencias como ganar el campeonato gallego de”FP Básica Skills Galicia”, organizado por la Xunta para poner en valor estas ramas formativas y el talento de los jóvenes que apuestan por formaciones muy prácticas y con tasas de inserción laboral elevadas en el mercado gallego. Junto a su compañero Mohamed, colocó en tiempo récord la electricidad de un edificio en la prueba desarrollada en el campeonato. Se llevaron el gran premio y aquello le sirvió como primera experiencia profesional.

Después, hizo prácticas en una empresa ourensana y pronto fichó en otra con sede en Monforte. “Esta es una muy buena salida, se la recomendaría a un amigo. Yo estoy de electricista en un edificio, colocando cableado”, cuenta en un descanso de la obra.

Con la empresa actual ha recorrido ya varias localidades gallegas. , hasta asentarse ahora en Santiago.“Estoy contento, es un buen trabajo y tengo grandes compañeros”.

El objetivo de Eric Pichardo cuando llegó a España era estudiar y poder reunir aquí a toda su familia de República Dominicana. Se plantea una carrera de Ciencias en un futuro, pero, por el momento, prefiere la estabilidad laboral y encontró en el puesto de electricista “una buena salida, estoy muy contento”.