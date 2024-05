Strategic Minerals acredita que su actividad mineral en Viana “no contamina el agua”

Los portavoces de los tres partidos políticos con representación en el Concello de Viana do Bolo y la empresa concesionaria de la mina de Penouta, Strategic Minerals Spain, se reunieron ayer en Penouta para presentar los datos que demuestran que la operativa en la Mina de Penouta no �tiene influencia en el entorno de la concesión ni afección alguna en la captación de aguas municipales. Rechaza con contundencia las declaraciones acerca de la contaminación provocada por la actividad minera en el entorno, reiterando que no �tienen credibilidad, que no es una información contrastada y acreditada.

Con el objetivo de promover la transparencia y colaboración con las autoridades locales, la información presentada revela, que los regatos que circundan la mina no tiene afección sobre el punto de captación del Concello. La compañía les ha mostrado que los valores, a través de los controles que realiza para el plan de vigilancia ambiental anual exigidos en la Declaración de Impacto Ambiental, los obligatorios exigidos por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, así como los voluntarios mensuales, siempre se han mantenido dentro de los ya registrados en el estudio preoperacional realizado entre el año 2013 a 2016. Dicho estudio es previo al inicio de su actividad, demostrando, por tanto, la no afección al entorno. Aclara que tampoco realiza ningún vertido.

Los últimos análisis realizados a partir de las muestras tomadas por la Confederación Hidrográfica este año muestran unos resultados con valores de arsénico, de cinco a diez veces menores al límite legal, y de cadmio, muy inferior a la mitad del límite legal, estipulados en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre.