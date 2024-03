The Tetas’ Van: “Hay que seguir trabajando por la mujer y no retroceder en lo ya conquistado”

“Estamos muy agradecidas por este premio, pero las administraciones públicas no pueden relajarse; hay que seguir trabajando por la igualdad, para no perder ni retroceder en los derechos conquistados. Hay mucho por hacer aún”.

Parte del público asistente a la entrega del Clara Campoamor en el Liceo. | // IÑAKI OSORIO / M.J.A.

Eran las palabras del grupo rock ourensano The Tetas’ Van , al recoger el XVIII Premio Clara Campoamor por la Igualdad, que concede el Concello de Ourense, con el que reconoce el trabajo realizado por este grupo, mayoritariamente femenino, fundado en 2011 en la ciudad, por sus letras reivindicativas y su apoyo a todos los actos relacionados con la igualdad y los derechos de la mujeres .

Familia, amigos y admiradores en general de este grupo, llenaron ayer el salón de actos del Liceo para asistir a este el acto de entrega de un premio, por el que se le reconoce a The Tetas’ Van (integrado por cuatro mujeres y dos hombres), méritos como el de “reunir los requisitos recogidos en las bases del premio, ya que esta formación, además de su colaboración y participación en los actos realizados en relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, parodian temas musicales con letras reivindicativas de los derechos de las mujeres y del feminismo”.

El grupo cosechó desde sus inicios en 2011 un gran éxito que a día de hoy se traduce en el hecho de ser uno de los principales grupos feministas del panorama musical gallego. Allí estaban ayer Irene Somoza (saxo) Pablo Supermirafiori (bajo); Omar Reza (guitarra), Lucía Gil (voz), María Mendoza (teclados)y Lore Negreira (batería).

“Solo podemos dar las gracias pa todos los que han hecho posible este a amigos y familia, a los que nos sustituyen en los escenarios cuando no podemos estar, o a los que comenzaron The Tetas’ Van y ya no están en el grupo” , indicaron ayer.

Pero tienen claro que no se puede dejar de trabajar por la igualdad “porque es muy fácil retroceder en todo lo conseguido. No nos podemos permitir este lujo, Queda mucho camino por recorrer”.

También aprovecharon para pedir a los representantes de las instituciones allí presentes, entre ellos el teniente de alcalde de Ourense Armando Ojea y Noa Rouco, concejal de Igualdade, “que escuchen a los que trabajan a diario en la lucha por la igualdad y se dejen asesorar por ellos, porque son los que están en contacto constante y y saben necesidades”. También hicieron un llamamiento a favor del 8M, pues “no deja de ser un día para reivindicar, visibilizar y exigir” , señalaron en su intervención

Irene, miembro del grupo, recuerda que la primera que hizo la andadura fue Lorena, “junto con su pareja, que es muy fan de la formación, y le animó a crear un grupo de música con mujeres”, al que se fueron incorporando primero María, como teclista, Lucía como vocalista o Paula, que ya no está en el grupo, para presentarse a un concurso con una canción con letra de Carballo Calero. Ganaron y ahí empezó un idilio con la música y con el público, que mantienen desde agosto de 2011.

“No se puede vivir de esto, pero es algo que nos hace felices”, explican

El grupo, ya icónico tras estos casi 13 años de presencia en decenas de actos culturales y reivindicativos, y por haber sabido mantener el pulso creativo pese e a compaginar su vida personal y laboral con sus conciertos, se presenta en su web con la misma fuerza que en el escenario: “¡Llegó la revolución en femenino!!! . The Tetas´ Van somos un grupo de chicas, en su mayoría –aunque contamos con maravillosos músicos – que pretende revolucionar las salas de conciertos con sus músicas”. Señalan que “aunque somos especialistas en versiones, nuestro objetivo es divertir transmitiendo, reivindicando y luchando contra las injusticias que nos tocan a todas, a través de nuestra lengua gallega, porque en efecto, esta es una traducción de su página web que como su músicas, hablan y sienten en la lengua madre. “Pretendemos ser también la voz de todas aquellas que deseen que cantemos sus poemas, textos o melodías y por eso contamos con colaboración de poetisas que nos regalan sus palabras encantadas” indican. Pese a que, como reconocía ayer Irene, la saxo, en declaraciones a Faro, “no podemos vivir de la música, lo que hacemos nos hace felices a todos” . The The Tetas´ Van se definen además como “artistas y malabaristas, ya que combinamos nuestra vida de profes, estudiantes, madres, hermanas, tías, que buscan la felicidad, a través de las notas.