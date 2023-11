La Fiscalía solicita una condena de un año y seis meses de prisión –que sería sustituida por la expulsión de España durante cinco años– más una multa de 1.680 euros para un hombre de origen dominicano que está acusado de un delito de obstrucción a la justicia.

Presuntamente, entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre de 2018, y otro encausado, que se encuentra en paradero desconocido, abordaron en la calle, en Ourense, a un menor al que intimidaron para perturbalo y acobardarlo, con el objetivo de que no ratificase una denuncia por robo con violencia. “Dile a tu madre que no vayáis a juicio porque, si no, iremos a por ti y no siempre vas a tener 17 años, ni va a estar tu madre para protegerte. Ándate con ojo, vas a tener problemas”, son las expresiones que presuntamente sufrió el adolescente.

El juicio estaba programado para ayer en el Penal 1 de Ourense, pero ha quedado aplazado para finales de febrero, debido a que el defensor del encausado se sumó a la huelga de la abogacía de oficio. El fiscal mostró su visto bueno y la jueza acordó la suspensión.