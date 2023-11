El PP pide licitar en el “primer trimestre” los tramos pendientes de la variante exterior

El grupo parlamentario del Congreso de los Diputados registró una proposición no de ley relativa al impulso de la ejecución en su integridad de la variante exterior de Ourense. En concreto solicitan que se ejecute “en su integridad” y que se “impulsen todos los trámites administrativos y presupuestarios que permitan licitar en el primer trimestre de 2024 las obras de los tramos pendientes”.

Se refieren a los tramos entre Seixalbo y Túnel de Montealegre, y desde este hasta la estación ourensana”, después de que en la renovación de la estación intermodal no aparezca en los planos la entrada de doble vía. En la exposición de motivos de los populares señalan que “las obras de construcción de los dos primeros tramos avanzan, aunque con demora, pero ADIF-AV no ha licitado todavía los otros tres tramos Conexión Seixalbo-Seixalbo; Seixalbo-Túnel de Montealegre y Túnel de Montealegre-Estación de Ourense, pese a que se había anunciado que tendría lugar en el segundo semestre de 2023. La demora en la licitación y la publicación del anuncio del contrato de ejecución del contrato de la intermodal de Ourense nos alarman”. Y añade que “se desprende que la futura estación de Ourense seguirá contando con vía única entre Seixalbo y Ourense. Es decir, no contempla la vía doble de entrada en la estación de los tres tramos pendientes de la variante exterior, de modo que quedaría con un tramo de trazado sinuoso de siete kilómetros y de vía única mixta. Entrando además, en la estación en curva”. Finalizan señalando que “es fundamental para completar el trazado con doble vía en la totalidad de la alta velocidad”.