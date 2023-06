Los mejores alumnos de Ourense en la ABAU estudiarán Derecho, Medicina y Matemáticas

Segundo de bachiller es un curso que los alumnos nunca olvidan. Escuchan la palabra selectividad una media de cincuenta veces al día como poco; lidian con un estrés constante para conseguir una buena media que les permita decidir su futuro; y, la mayoría, tienen que apartar sus hobbies a un lado para dedicarle más horas a los estudios. En Ourense fueron casi 1.200 los estudiantes que se enfrentaron a la ABAU –Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade– durante los días 6,7 y 8 de junio con los nervios a flor de piel. Hace unos días pudieron comprobar sus notas provisionales.

En la provincia y ciudad, Andrea Núñez, estudiante del IES Otero Pedrayo, María Díaz de Carmelitas, Hector Carballudo del IES As Lagoas y Carmen Ventura de Maristas fueron los estudiantes que consiguieron la mejor nota. Una noticia que les sorprendió a los cuatro, pues, aunque reconocen que su esfuerzo fue el máximo, competían con más de un millar de alumnos. Ahora, tienen en sus manos elegir en qué se quieren formar.

“Aunque siempre me gustó estudiar, fue un curso muy duro; yo no lo repetiría otra vez” Andrea Núñez - IES Otero Pedrayo

Andrea, que obtuvo una nota de 9,86 sobre 10, quiere ser jueza. “Es algo que tengo claro desde tercero de la ESO, no sé por qué, pero hablando con amigos que estudiaron Derecho vi que me gustaba ese mundo”, explica. Su opción B era hacer una filología, aunque con su nota puede acceder perfectamente al grado que más le guste.

El Campus de Ourense de la Universidad de Vigo es el lugar que ha elegido para formarse: “Al principio pensé en Santiago, pero vi que los horarios eran terribles y aquí son mucho mejores. Además, tengo muchos amigos que se quedan a estudiar aquí”, comenta. Las buenas referencias sobre esta universidad en concreto fue otro de los factores que le ayudó a decantarse por la ciudad de As Burgas para vivir su etapa universitaria: “Me dijeron que todo estaba muy bien organizado y que había muy buen equipo docente, entonces no me da tanta pena quedarme”.

Ahora su objetivo, además de desconectar y disfrutar del verano, es sacar buenas notas en la carrera y esforzarse. Eso sí, “con más filosofía de vida y menos agobios” porque durante el curso que acaba de terminar estudió tantas horas que hasta su propia familia le decía que tenía que desconectar. “Mi padre siempre me dice que cree que es el único en el mundo que le dice a su hija que pare de estudiar”, reconoce.

“El esfuerzo fue fundamental. Si uno no trabaja no hay buenos resultados” María Díaz - CPR Carmelitas

María, la segunda mejor nota con un 9,82 sobre 10, estudiará el grado de Medicina en la Universidad de Santiago. Una decisión que ha tomado en el último momento. “Soy muy indecisa. Primero pensé en hacer matemáticas, química o incluso un doble grado. Al final decidí que quiero ser médico porque mi madre también lo es y siempre me llamó la atención este trabajo y ayudar a la gente”, confiesa. Una opción que también llena de orgullo a su abuelo materno: “Siempre quiso que estudiase medicina como su hija”, revela.

Como no tenía su futuro claro se esforzó por alcanzar la mejor nota posible y así poder optar a estudiar todo lo que le gustaba, un reto que también asumió “por satisfacción personal”. Por supuesto, tienen claro que le espera “un camino difícil durante muchos años que va a requerir de mucha implicación”, pero la ilusión de empezar una nueva etapa rodeada de sus amigas la tienen ansiosa. “Todo el mundo me dice que es una de las mejores etapas de la vida, así que tengo muchas ganas de irme”, desvela.

A nivel profesional todavía no sabe en qué especializarse: “Quiero ir estudiando las diferentes asignaturas y ver lo que me gusta más”, reconoce.

“Hice la ABAU tan nervioso que no me esperaba estar entre los cuatro mejores” Héctor Carballude - IES As Lagoas

Héctor Carballude, con una nota de 9,78 sobre 10, aún tiene alguna pequeña duda. “Me gustan las matemáticas, pero también la física, por eso estoy pensando en hacer el doble grado”, indica.

Este alumno también fue finalista de Galicia en las olimpiadas matemáticas, una experiencia que recuerda como “muy enriquecedora y una motivación para estudiarlas ahora”. Su pasión por los números viene desde pequeño, pues su madre estudió matemáticas y le contagió las ganas de resolver problemas y ejercicio. Otra de las cosas que todavía no ha decidido es si estudiar en Santiago o en Madrid, pero lo que sí sabe con certeza es que elija el grado que elija quiere “hacer un doctorado, investigar y compaginarlo con dar clases en la propia universidad”. Primero disfrutará de “un gran verano después de unos meses de esfuezo y unas últimas semanas de agobio constante”.

“Los profesores y la constancia me ayudaron a sacar el curso adelante” Carmen Ventura - CPR Maristas Santa María

Carmen Ventura, otra de las alumnas que encabeza el ránking de mejores notas con un 9,78 sobre 10, tampoco sabe por qué carrera decantarse. “Dudo entre Medicina y Matemáticas. Siempre me interesó dedicarme a la investigación clínica, pero las matemáticas este año me encantaron y a día de hoy tienen mucha salida”, reflexiona.

En dos días hará la preinscripción y mientras disfruta de su viaje de fin de curso intenta decidirse, aunque empieza a tenerlo claro: “Probablemente elija Medicina como primera opción”. Su familia también apuesta por la rama sanitaria, pues su tío estudió esa misma profesión aunque o le importa que finalmente elija la otra carrera. “Por suerte mis padres siempre me apoyan en cualquiera decisión que tome porque prefieren mi bienestar y felicidad”, reconoce. Lo que tiene claro es que irá “poco a poco y con constancia para que el esfuerzo continúe dando sus frutos”.

14 de los 17 institutos con las mejores notas de la ABAU son públicos

Según los datos recogidos por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) de los 17 institutos de la provincia que recogen las 50 primeras notas de la ABAU, 14 pertenecen a la educación pública y 3 a la privada, lo que se traduce en un 80%. El IES As Lagoas encabeza la lista de mejores puntuaciones con nueve alumnos entre los cincuenta primeros de Ourense, le sigue el CPR Maristas con otros nueve estudiantes, el CPR Carmelitas con siete, el IES O Couto con cuatro, y el IES Otero Pedrayo, el IES Eduardo Blanco Amor y el IES Lauro Olmo de O Barco de Valdeorras con tres alumnos respectivamente.

El resto de los institutos que también forman parte de este ránking son el CPR Divina Pastora, el IES Carlos Casares de Viana do Bolo, el IES Xesús Taboada Chivite de Verín, el IES Xermán Ancochea Quevedo de A Pobra de Trives, el IES IES San Mamede de Maceda, el IES Número 1 de O Carballiño, el IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño, el IES Ponte Caldelas, el IES Cosme López Rodríguez de A Rúa y el IES Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia.