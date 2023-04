La Fiscalía pide 14 años de prisión para el novio de Nerea Añel, Julio G.S., al que acusa de homicidio por omisión por la muerte de la joven ourensana, cuyo cadáver apareció en septiembre de 2020, en Barbadás, ocho meses después de su desaparición.

La joven, de 26 años, desapareció en enero de 2020, tras la noche de Reyes, fecha en la que fue vista por última vez por su familia. La búsqueda se centró en las inmediaciones de un motel en Barbadás, al que había acudido con su novio, pero no se encontró ningún rastro. Hasta que, en septiembre de ese mismo año, unos excursionistas hallaron sus restos en una zona boscosa a unos 250 metros del motel. La autopsia reveló que había sufrido una muerte violenta. Según el Instituto de Medicina Legal (Imelga), la causa del fallecimiento fue la precipitación de cabeza contra el suelo del riachuelo encajonado, sufriendo lesiones “de media o baja energía”.

El escrito de acusación de Fiscalía sitúa los hechos el 15 de enero de 2020, cuando la víctima y el acusado se registraron en un motel de Barbadás. A lo largo de la tarde de ese día, la pareja realizó varios viajes en taxi, alguno de ellos para acudir a un punto de venta de droga y, según recoge el escrito, sustrajeron supuestamente la cartera a uno de los taxistas. En torno a las 20.40 horas, tras pedir los servicios de otro taxi, una empleada del hotel les informó de que éste no acudiría “al haber sido alertado de un previo hurto efectuado por la pareja a otro taxista esa misma tarde”.

Y, “en la creencia de que se había avisado también por la responsable del establecimiento a la Guardia Civil”, la Fiscalía sostiene que huyeron a la carrera a través del sendero que bordea el motel, paralelo a la carretera y a la orilla izquierda del arroyo. En el transcurso de esta huida, Nerea “sufrió una caída que le produjo un grave traumatismo cráneo vertebral, con lesiones que le ocasionaron un estado de inconsciencia de tiempo no estimado y que finalmente determinaron su muerte”. La acusación considera que, “en caso de haber recibido pronta asistencia médica, podría haber sobrevivido”.

No obstante, el acusado, “que se hallaba presente, no solo no solicitó ayuda en el motel, situado a unos 200 metros”, si no que cogió el cuerpo de la joven y lo depositó cerca del cauce del río en un lugar poco visible con la intención de ocultarlo y no ser inculpado.