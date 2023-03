El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado que el Partido Popular “jamás” volverá firmar un acuerdo de gobierno en Ourense con el líder de Democracia Ourensana y actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, como el que sellaron tras los comicios de 2019.

Con estas declaraciones, Rueda toma partido a favor de la postura hecha pública por su candidato a la Alcaldía de la ciudad de As Burgas, Manuel Cabezas, y desautoriza a un tiempo las recientes declaraciones del presidente provincial del PPdeG, Manuel Baltar, en las que no descartó, si fuera necesario, reeditar el pacto con Jácome que le permitió en 2019 salvar la Diputación, en la que estaba en minoría, dejándole a cambio la Alcaldía de la ciudad al líder de DO.

El posicionamiento de Alfonso Rueda, este jueves, a preguntas de los informadores al remate del Consello de la Xunta, no solo ha sido inesperado, pues el presidente del PPdeG y del ejecutivo gallego no descartaba hace unos meses otro posible pacto con Jácome. Doble sorpresa, pues, frente a la proverbial discreción de Rueda –máxime tras las últimas elecciones en las que el “granero” de votos que tiene en la provincia de Ourense el PP, le obligó a suavizar las antiguas diferencias del PPdeG con Baltar– el presidente de la Xunta desautorizó a este último y se posicionó ayer a favor del candidato Manuel Cabezas.

“Ese pacto (con Jácome) no se va a producir”, dijo Rueda, independientemente de los resultados que se produzcan tanto en la Diputación como en el Concello de Ourense. Fue tajante pese a que las encuestas internas de los partidos, las que no hacen públicas, no dan mayoría a ninguno de los tres partidos más votados en 2019, y la distancia entre los tres –PP, PSOE y DO– no es por ahora tan acusada.

En 2019, el pacto PP-DO para garantizar la mayoría popular en la Diputación y salvar a Baltar, tuvo un precio. Los 7 concejales del PP con el candidato Jesús Vázquez y los 7 de DO, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, sellaron un pacto de gobierno que les permitía cogobernar con Jácome como alcalde.

A partir de ahí, hubo dos rupturas sonadas en el bigobierno local, la última se mantiene sin posibilidades ya de retomar el dialogo entre PP y DO.

Ayer, Alfonso Rueda trató de diferenciar esos pactos de 2019 entre Baltar y el que fuera su azote durante la campaña electoral, Gonzalo Pérez Jácome, y señaló que hubo en realidad dos acuerdos en Ourense: uno en la Diputación “que funcionó bien” , señaló, y el del Concello en el que no sucedió lo mismo. Afirma que habló con Baltar “y lo tiene igual de claro”. Rueda se mostró optimista y piensa que “en la Diputación creo que vamos a tener mayoría suficiente para gobernar y ojalá ocurra lo mismo en el Concello, pero si no la hubiera, me remito a lo que dijo el candidato”, es decir el “no es no” a Jácome.

¿Hay pacto de investidura entre los candidatos de PP y el PSOE?

La disputa dialéctica del pasado fin de semana, en la que Manuel Cabezas desautorizaba a su jefe provincial, Manuel Baltar, al ratificar que no pactará con Pérez Jácome, es solo otro episodio de unas diferencias que podrían silenciar otro problema de base: el “pacto entre caballeros” sellado entre dos exalcaldes, amigos, y ahora candidatos a la Alcaldía, Cabezas por el PP y Paco Rodríguez por el PSOE. Las encuestas internas no dan mayorías a nadie, y para evitar que Jácome vuelva a ser la llave, la propuesta que han llegado a barajar es que gobierne el candidato más votado de los dos, tras apoyar el segundo más votado su investidura con la abstención. ¿Problema? La creciente tensión en la elaboración de la listas. Manuel Baltar rescató a Cabezas como candidato, para que suba los 7 concejales que consiguió el PP en 2019, y le garantice uno o dos diputados más en la Diputación. A cambio, Cabezas pidió libertad total para hacer su lista. Salvo un edil y hombre de Baltar que es inamovible y repite, Cabezas pelea para colocar ediles totalmente afines a él. Eso garantizará al candidato que, si es necesario ese acuerdo de investidura con el PSOE, los ediles del PP voten al dictado de Cabezas, no al de Baltar.