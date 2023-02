Una plataforma de padres y madres de la comarca de Monterrei se unieron para reivindicar y reclamar que desde el pasado otoño carecían de servicios de pediatras acordes a la demanda que hay en el centro de salud del concello de Verín. Tras varias manifestaciones y protestas consiguieron que el Servicio Gallego de Salud contrate a un profesional de Pediatría para cubrir una de las plazas que estaban ausentes. Es decir, ahora cuentan con las tres plazas cubiertas. Una con la titular de pediatría, otra con un profesional de 72 años ya está jubilado (el que designó el Sergas) y otro profesional de medicina general, que según las familias, “no está todos los días”. La plataforma “Pediatras en Verín, xa!” da las gracias por la incorporación del profesional pero señalan que “de nada vale traerlo hasta junio, para que vuelva a dejar el puesto. Porque esto no nos soluciona los años de consultas pediátricas que todavía necesitarán nuestros menores”. Y añaden diciendo que “queremos una solución a largo plazo, porque con la salud e los más pequeños no se juega. Son tres plazas las que se tienen que cubrir y no se pueden hacer medidas temporales que sean un parche para hoy y hambre para mañana”.

Por ello, dicen que “nos vemos en las calles y vamos a ir a por todas para no permitir esta maltrato institucional”. Para este próximo sábado convocan una concentración a las 17.00 horas en el centro de salud de Verín, para reclamar “alto y fuerte que no aceptamos tomaduras de pelo y que seguiremos luchando por nuestros derechos y el de nuestros hijos e hijas”. La diputada del BNG, Noa Presas, señaló ayer en el Parlamento que “un menor de Laza cunha infección respiratoria debe ser trasladado durante unha hora e media en coche ao CHUO e coa previsión de 8 horas de espera”. O conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, arguyó que “a xente da comarca de Verín pode estar tranquila, este ano sacaremos unha convocatoria de prazas de difícil cobertura, nas que se incluirán prazas de pediatría”.