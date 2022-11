“Como las familias, los ayuntamientos también sufren el aumento de costes”

A sus 28 años y con plaza fija, Elena Alañón Martínez (A Coruña, 1994) es una de las secretarias interventoras más jóvenes de la comunidad. Desde el 10 de diciembre de 2021, la fecha de su toma de posesión, ejerce en el Concello de Esgos, su primer destino. Entre enero y octubre del año pasado, Elena Alañón realizó sus prácticas de funcionaria también en la provincia de Ourense, en el ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.

Después de titularse en el doble grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, aprobó la oposición de Secretaría Intervención en octubre de 2020. Además, cuenta con el máster de Funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

En el ámbito privado ha trabajado en el área de los recursos humanos en Randstad ETT, PriceWaterHouseCoopers y en una consultora especializada en la selección de personal. “Los secretarios interventores realizamos labores administrativas que van desde la gestión de personal, hasta urbanismo, contratación, patrimonio, contabilidad…, a la par de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. A mi juicio, eso ya supone un gran reto”, destaca.

– Fue la número 3 de su promoción en las oposiciones. ¿Qué motivo la llevó a querer dedicarse a esta profesión?

– Se trata de una oposición poco conocida, no había oído hablar de ella hasta que un buen amigo me la recomendó, cuando finalicé mis estudios en Derecho. La carrera me gustó mucho y nunca descarté opositar. Cuando busqué información sobre ella me pareció interesante, así que empecé a estudiar. Garantizar el cumplimiento de la legalidad en aras a satisfacer el interés general en estructuras administrativas tan pequeñas, así como el contacto directo con el ciudadano, es lo que más me gusta de mi profesión.

"No solo es necesario el conocimiento del ordenamiento jurídico, también realizamos funciones de coordinación, planificación y comunicación, que se aprenden y se ponen en práctica día a día"

– Es una de las secretarias municipales más jóvenes y Esgos –1.100 habitantes– es su primer destino. ¿Este trabajo requiere más formación técnica que experiencia, o considera que adquirir práctica le ayudará a desarrollar cada vez mejor su labor?

– El régimen jurídico de los funcionarios de la administración local se encuentra regulado en el Real Decreto 128/2018. Una vez somos nombrados como funcionarios de carrera se nos asigna un primer destino, con carácter definitivo, en el que debemos permanecer un mínimo de dos años para volver a concursar o solicitar un nombramiento provisional, salvo supuestos excepcionales establecidos en la ley.

Tener una base de conocimientos es esencial, aunque no solo es necesario el conocimiento del ordenamiento jurídico, también realizamos funciones de coordinación, planificación y comunicación, que se aprenden y se ponen en práctica día a día. No existe un manual de instrucciones que nos enseñe cómo desempeñar estas labores de dirección en una pequeña corporación, la experiencia te da muchas tablas. No solo hay que conocer la normativa, que se encuentra en constante cambio, sino también adquirir habilidades directivas y ser capaz de adaptarse a los cambios que se producen tan rápidamente.

– ¿Qué retos profesionales plantea la labor de secretaria en ayuntamientos pequeños como Esgos?

– La administración local es la más próxima al ciudadano, resolvemos los problemas y ayudamos a las personas en su día a día. Los secretarios interventores realizamos labores administrativas que van desde la gestión de personal, hasta urbanismo, contratación, patrimonio, contabilidad…, a la par de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. A mi juicio, eso ya supone un gran reto.

"Me parece muy necesario reivindicar la importancia que tienen los ayuntamientos, y lo esencial de las funciones que realizan, especialmente en aquellos más pequeños donde la atención social resulta imprescindible"

También considero un desafío la modernización de la administración local, tan necesaria pero difícil en municipios cada vez más envejecidos donde existe una brecha digital muy grande, y donde apenas contamos con medios para implantarlos. También, un cambio de mentalidad, intentar dejar atrás esa frase de “siempre se ha hecho así” que escuchamos muchas veces.

Me parece muy necesario, además, reivindicar la importancia que tienen los ayuntamientos, y lo esencial de las funciones que realizan, especialmente en aquellos más pequeños donde la atención social resulta imprescindible.

"Ejercemos labores de asesoramiento legal y de control, no valoramos en función de criterios de oportunidad, únicamente que las iniciativas políticas se enmarquen dentro de la ley. Garantizamos que se cumpla el Estado de Derecho en los pequeños municipios"

– ¿Es buena la interlocución con los políticos; debe haber límites claros y distancia en la relación entre el principal técnico del ayuntamiento y los cargos públicos?

– En mi caso tengo muy buena relación con los cargos electos, ya que trabajamos juntos, tenemos una comunicación constante. No obstante, ejercemos labores de asesoramiento legal y de control, no valoramos en función de criterios de oportunidad, únicamente que las iniciativas políticas se enmarquen dentro de la ley. Garantizamos que se cumpla el Estado de Derecho en los pequeños municipios, con estructuras administrativas débiles y carentes de medios.

Tenemos funciones diferenciadas. A veces los cargos electos presentan una serie de iniciativas que no pueden llevarse a cabo porque la ley no lo permite, por lo que intentamos trabajar con independencia y tratar de garantizar el cumplimiento de la ley, lo que en ocasiones choca con las intenciones y objetivos políticos.

"Los pequeños ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes carecen de medios técnicos, materiales, personales y económicos suficientes para cumplir las funciones de forma ágil y eficaz"

– ¿Hay medios técnicos suficientes en los concellos para poder solventar las tramitaciones administrativas necesarias, por ejemplo, para participar en programas de cofinanciación que permitan ejecutar inversiones importantes?

– En los últimos años se han ido reforzando las obligaciones de suministro de información y control del gasto público, especialmente en el área de Intervención, y los pequeños ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes carecen de medios técnicos, materiales, personales y económicos suficientes para cumplir las funciones de forma ágil y eficaz. Además, los procedimientos administrativos son en muchas ocasiones lentos y farragosos, y al no contar con personal y medios suficientes se produce un atasco.

– ¿Cómo se está gestionando el incremento de costes corrientes asociados al consumo de luz y energía, así como las revisiones de precios para obras y servicios?

– Al igual que las familias, los ayuntamientos también están sufriendo las consecuencias del incremento de costes, especialmente los de la luz y la energía. En los últimos años se está poniendo el foco en llevar a cabo inversiones en la instalación de luminarias led, con el fin de reducir los costes en luz y mejorar la eficiencia energética. Recientemente se han apagado luces en travesías poco transitadas en algunos municipios, y creo que progresivamente se adoptarán muchas más medidas de ahorro energético.

"El aumento del coste de las materias primas ha tenido un gran impacto en los contratos públicos de obras"

Además, considero esencial realizar una buena planificación financiera y de tesorería para poder hacer frente a la subida de los precios, y claro, apretarse el cinturón, lo cual no siempre es fácil. El aumento del coste de las materias primas también ha tenido un gran impacto en los contratos públicos de obras, por lo que recientemente se ha promulgado el Decreto Ley 3/2022, de medidas excepcionales de revisión de precios.

– ¿Qué horizonte profesional se marca para el futuro? Por ejemplo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue en su momento secretario de los concellos de Cervantes, A Cañiza y Cambados.

– Mi intención es seguir formándome, estudiar y hacer cursos. En un futuro me gustaría promocionar a una categoría superior, pero el tiempo dirá.