Agentes ambientales denuncian que uno de los espacios incluidos en la Red Natura desde 2004, la “Baixa Limia - Serra do Xurés” declarada “Zona especial de conservación” y “Zona de especial protección para as aves”, acoge la aldea de Xacebáns, en Quintela de Leirado, donde fueron tirados cuatro vehículos en estado de abandono, y llevan años afeando el paisaje y siendo un grave riesgo de incendios.Les sorprende que este pueblo fue declarado “Aldea modelo” , se realizaron trabajos de silvicultura, y no se retiraron los coches.