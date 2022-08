“El fácil acceso a la pornografía desvía la educación sexual de los jóvenes”

– En los últimos meses han aumentado los delitos sexuales, un 22,7% en Ourense, según Interior, un 25,8% en el conjunto de Galicia. Se aprecia en la Audiencia Provincial un mayor número de señalamientos por estos hechos. ¿A qué cree que obedece la subida de los casos?

– El incremento de los delitos sexuales se percibe en todo el ámbito judicial gallego, como así expresa la memoria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Es una lacra que nos debe hacer reflexionar como sociedad a fin de encontrar una solución que vaya más allá del ámbito penal. El fácil acceso a la pornografía a través de internet ha dado lugar a una desviación en la educación sexual de los jóvenes, considerando como normales conductas que implican la cosificación de la mujer y que acaban generando episodios violentos como muchos de los que juzgamos.

"La carga de trabajo que soportan los órganos judiciales depende en gran medida de la propia evolución social, no se encuentra al margen de ella"

– ¿Entraña una especial dificultad juzgar este tipo de delitos?

– Estos delitos se producen en la intimidad, ajenos a los ojos de terceros, lo que determina mayores dificultades probatorias al descansar exclusivamente la prueba, en muchas ocasiones, en la declaración de la víctima. Esto no impide que pueda efectuarse un pronunciamiento de condena, pero exige un ponderado y detallado examen de la prueba, pues la justicia es una balanza que sostiene en igualdad los derechos de ambas partes, requiriendo la existencia de una prueba plena para poder dictar una sentencia de condena.

– ¿Todavía se percibe algún efecto de la pandemia en la actividad de la justicia?

– La carga de trabajo que soportan los órganos judiciales depende en gran medida de la propia evolución social, no se encuentra al margen de ella. La pandemia, las crisis económicas y la generación de un derecho más proteccionista del consumidor han conllevado un aumento en el numero de asuntos, exigiendo una mayor dedicación y mayores efectivos a fin de evitar retrasos en la resolución de los asuntos.

"Estamos orgullosos de la evolución que ha seguido el Juzgado de Familia, como muestran las estadísticas y puede observar el ciudadano en la reducción de los tiempos de respuesta"

– ¿Cuáles son las jurisdicciones o juzgados más sobrecargados de Ourense? Por ejemplo, el sindicato Alternativas na Xustiza ha denunciado la falta de personal en Verín y también una mala situación en Xinzo de Limia, así como una sobrecarga de trabajo en Instancia 1, 3 y 5.

– Las estadísticas nos indican que la jurisdicción civil es la que presenta una mayor carga de trabajo, sobre todo en la capital, derivada del aumento de los asuntos de consumo y relacionados con la actividad bancaria. La situación de Xinzo y Verín no genera ni preocupación ni presenta elementos que nos hagan pensar en una dilación en los tiempos de respuesta a los ciudadanos. En ambos juzgados tenemos jueces titulares y además de gran competencia y dedicación.

"La utilización de la justicia con finalidades políticas proviene de los que pretenden usarla para obtener una ventaja electoral, y en ello no participamos los jueces. Cuando los hechos presentan apariencia delictiva, no cabe otra solución que investigar"

– El TSXG aplicó refuerzos en Familia y se creó en Ourense la oficina de tutelas. ¿Se están notando efectos positivos de esas medidas?

– El presidente del TSXG siempre ha mostrado una especial preocupación por Ourense, y no ha escatimado los refuerzos que se han solicitado para mejorar la situación puntual de algunos juzgados o de la Sección Civil de la Audiencia. Estamos orgullosos de la evolución que ha seguido el Juzgado de Familia, como muestran las estadísticas y puede observar el ciudadano en la reducción de los tiempos de respuesta.

– ¿Existe alguna necesidad en Ourense de refuerzos adicionales, o incluso se plantea la creación de nuevas sedes judiciales?

– En este momento tenemos una planta judicial adecuada. En los próximos años plantearemos el incremento de los órganos judiciales civiles, pero no es una necesidad inmediata.

– La Audiencia Provincial opera como sala de apelaciones, además de enjuiciar los delitos más graves. Han pasado 6 años y 4 meses desde el inicio de la causa por la muerte en comisaría de un policía. ¿No es un periodo demasiado largo para una instrucción?

– Le corresponde a la jueza de Instrucción que lleva la causa determinar el cierre de la misma, bien sobreseyéndola o bien acordando la continuación del procedimiento. La Audiencia se ha pronunciado en diversas resoluciones recordando el necesario cumplimiento de los plazos legales, pues las últimas reformas legislativas tratan de evitar una dilación excesiva en la tramitación de los asuntos penales, y desde luego, aunque se trata de una instrucción compleja, deben cumplirse los plazos legales.

"Se ha avanzado mucho en la tecnificación de la justicia, y el expediente digital constituye ya una realidad"

– ¿Falta camino por andar en cuanto al expediente digital, y en el uso de medios telemáticos en la actividad diaria de los juzgados? ¿Hay brecha al respecto entre la ciudad y los juzgados comarcales de las villas?

– El mes de octubre se establece como fecha para trabajar todos los juzgados en ‘papel cero’. Se ha avanzado mucho en la tecnificación de la justicia, y el expediente digital constituye ya una realidad. Es necesario seguir avanzando y corregir determinadas disfunciones que todavía se aprecian, pero nos encontramos en el camino correcto. Los juzgados de los pueblos están dotados con los mismos medios que los de la capital. De hecho, en Ourense fue el juzgado de Bande uno de los primeros en funcionar con ‘papel cero’.

– Se acerca una campaña electoral. La crisis del gobierno local de Ourense no fue solo política, sino que también tuvo una derivada judicial. ¿Temen que puedan aumentar las querellas con intencionalidad política? ¿Cómo debe proceder la justicia para evitar un uso perverso?

– Los jueces no ponemos las denuncias, las resolvemos. La utilización de la justicia con finalidades políticas proviene de los que pretenden utilizarla para obtener una ventaja electoral, y en ello no participamos los jueces. Cuando los hechos presentan apariencia delictiva, no cabe otra solución que investigarlos, aunque después no se acredite su veracidad. Es una consecuencia del propio sistema, garantista pero al mismo tiempo exigente en la investigación del delito.

“La justicia es una suerte de sacerdocio que obliga a hacer de la honestidad personal un camino de vida”

– ¿Cree que la sociedad conoce cuál es el día a día de un juez, el trabajo y la reflexión que requiere resolver un procedimiento? Planteado de otra manera: ¿cuando tienen que resolver son capaces de abstraerse del ruido mediático, de cómo encajará la decisión la víctima, etcétera?

– Hay profesiones que te acompañan durante todo el día, y la justicia es una de ellas, una suerte de sacerdocio que obliga a hacer de la honestidad personal un camino de vida. Decidir sobre la vida de los demás conlleva una carga de responsabilidad que exige una especial dedicación, una formación continua y una integridad personal para resolver lo que consideras justo. Justicia que resulta de la aplicación de las normas probatorias y de la legislación vigente, y que obliga a llevar ese pronunciamiento hasta el final, sea cual sea la presión mediática.