¿Quién dijo miedo?: Reservas hoteleras al 70% en Ourense pese al calor

“Nos siguen llegando estos días turistas para informarse de todo lo que pueden ver en la ciudad, sobre todo por las termas, por los horarios de la Catedral de Ourense, el claustro de San Francisco y las Ribeira Sacra. Siguen llegando a Ourense, pero bajan las consultas en horario de altas temperaturas estos dais”, indican desde la Oficina Municipal de Turismo del Concello. Destacan también la presencia de peregrinos que “vienen a informarse sobre diversas cuestiones, como donde sellar su credencial, pues hacer la Vía da Prata les permite ya conseguir su sello de peregrino con esos algo más de 100 kilómetros a Santiago”, indican.

Y es que pese a algunas cancelaciones, de clientes que tenían reserva plaza en hoteles de la ciudad, y lo han pospuesto para cuando la ola de calor aplaque, “seguimos manteniendo más del 50% de ocupación y hasta el 90 por ciento a partir de la segunda quincena de julio”, explican desde el Hotel NH de Ourense.

En este caso, sí reconocen al igual, que en otros consultados que “ha habido algunos clientes, que nos han dicho que vendrían algo más adelanta, y cancelaron su reserva para estos días, al saber las altas temperaturas que iban a encontrarse en Ourense”.

Con todo, la media de la ocupación hotelera para este mes atípico de julio, en el que las playas tiran y el calor sube en la ciudad, está entre el 60 y 70 por ciento estos días, y con alguna subida incluso en fines de semana, pues durante lunes a jueves o viernes, “sigue siendo un turismo más de empresa, de trabajo todavía” explican desde Hotel Os Carrís”.

La Ribeira Sacra sigue siendo la estrella. “Es por lo que mas nos preguntan los clientes” indican desde Hotel Os Carrís, también en el centro de Ourense. “Es un problema porque muchos vienen a Ourense en tren, sin coche, y tienen que alquilarlo para ir a a esa zona de la ribeira”, advierten. También han tenido algunas cancelaciones estos días “aunque no nos aclararon si por el calor”.

Los hoteles de la Ribeira Sacra están superando esa media de ocupación que estaban entre el 50% y el 76% para este mes.

Hoteles termales

Donde no ha habido apenas caída de reservas y se mantienen los datos, es en los hoteles-balneario de Caldaria en la provincia, los únicos por ahora en su género. “En este mes de julio y durante estos días de calor, la media de ocupación supera el 50% en dos de los balnearios y en el otro el 60%. Siguen funcionando con normalidad las estadías de Imserso, el programa termalismo social de la Diputación, colectivos, de clientes, deportista y cliente particular y no hubo ningún tipo de cancelación por este motivo de las altas temperaturas”, indican desde Caldaria.

En todo caso “hay que tener en cuenta que las villas termales disponen de amplios espacios refrigerados donde uno puede desarrollar diferentes tipos de actividades de ocio y deportivas sin salir la intemperie, además de los tratamientos de balneario que ya ocupan buena parte del día”, indican.