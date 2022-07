“Me gusta transmitir lo que siento a través de la pintura”

Larissa Ribeiro Lourenço Fernandes es la ganadora del premio del público de la VII edición de Cromática, la Bienal de Pintura Joven promovida por la fundación ourensana Cum Laude. Su obra, “La Resistencia”, obtuvo un total de 1.548 votos. Larissa nació en Brasil y su largo recorrido por el mundo del arte la llevó hasta Ourense.

–¿Desde qué edad llevas en el mundo del arte y la pintura? ¿Te ha interesado siempre?

–Empecé a los 9 años a pintar, hice un curso de dibujo y pintura en mi ciudad y siempre me gustó este mundo. A los 20 años ingresé en la Facultad de Bellas Artes, donde considero que empecé profesionalmente.

–¿Cómo decidiste venir a vivir a Ourense?

–En 2017, con 24 años, gané una beca de estudios en Portugal para terminar mis estudios de Bellas Artes. Como vivía en Vilanova de Cerveira, que esté muy cerca de Vigo, conocí Galicia. Tuve bastante contacto con la cultura y expuse una serie de dibujos con la escuela en Vigo. Después, en 2018, tuve la suerte de ganar un concurso de ilustración científica en Madrid y en esta época ya me gustaba España, tenía ganas de aprender castellano y planeé mudarme en 2019. Empecé a estudiar Diseño de Producto en Santiago, pero no me gustó demasiado, porque no tenía tanta relación con el arte y por eso me cambié hace un año a Diseño Gráfico en Ourense.

"Aprender el idioma me hizo una persona más segura y me hizo atreverme más en el arte"

–¿Crees que esta ciudad te inspiró para tus obras?

–La motivación de aprender un idioma nuevo fue un desafío al principio, sobre todo al comunicarme y hablar con la gente. Por eso, creo que eso me hizo una persona más segura y me hizo atreverme más en el arte.

–¿Hay algún artista ourensano que te guste especialmente?

–Si, Xaime Quesada.

–¿Qué es para ti la pintura ?

–Además de ser una pasión, algo que me mueve, también empecé a combinar la pintura con el mundo del diseño al estudiar Diseño Gráfico. Con las formas digitales que hay y las formas de digitalizar mi trabajo consigo unir estos dos mundos del diseño y la pintura como una forma más de mercado.

–¿Qué estilo de pintura te gusta más?

–El surrealismo, porque conecto mucho con mi subconsciente, y el abstraccionismo, porque puedo expresar algo más subjetivo en mis pinturas. Me gusta transmitir lo que estoy sintiendo a través de la pintura.

"La música me inspira. Cuando pinto me gusta poner algo de fondo y así me surgen las ideas"

–¿En qué te inspiras para tus pinturas?

–Me inspiro mucho con la música, siempre me gustó escuchar y tocar música. Cuando estoy pintando me gusta poner algo de fondo y así me surgen las ideas. Casi nunca estoy en silencio.

–¿En qué te inspiraste para tu obra ganadora del premio del público, “La Resistencia”?

–La hice en el contexto de la pandemia, en abril de 2021. Estaba viviendo sola, hace mucho que no voy a mi país y fue una época muy dura de soledad. Me inspiré en esta cuestión de estar solo en la ansiedad. Siempre uso animales en mis pinturas y dibujos porque me gusta plasmar nuestra parte más sentimental y menos racional.

"Los certámenes de arte son importante porque dan protagonismo y reconocimiento"

–¿Cómo de importantes consideras que son este tipo de certámenes de arte joven como en el que participaste en Ourense?

–Son importantes por el protagonismo y el reconocimiento que ganas, porque así tu trabajo tiene más voz. Una persona puede verlo y que le guste tu estilo o descubrir que alguien que vive en Ourense trabaja con este estilo y hace encargos. Así te conocerán más y te pueden pedir más encargos o participar en otras exposiciones.

–¿Qué te gustaría llegar a hacer en un futuro dentro del mundo del arte?

Me gustaría ilustrar libros para niños y, en general, todo lo relacionado con los libros, como ilustrar portadas. También me llaman la atención las clases de pintura para niños y las ilustraciones por encargo, que es algo que ya trabajo y me gustaría seguir haciendo.