“Reflotar el grado en Turismo será nuestro caballo de batalla”

Montserrat Cruz González seguirá tres años más al frente de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense. Era la única candidata en las elecciones que el centro celebró ayer y obtuvo 36 votos a favor frente a 9 en contra. Su equipo, formado por Alberto Vaquero, Elena de Prada, Javier Sánchez, Francisco Tugores y Juan Manuel de los Ríos, es el mismo que la acompañó durante el primer mandato.

–Su candidatura fue la única que se presentó. ¿Qué le animó a postularse para la reelección?

–Decidí presentarme porque creo que lo estábamos haciendo bien. Pasamos una situación muy complicada por la pandemia, en la que tuvimos que tomar decisiones que no tenían antecedentes. Una las cosas que más me animó fue poder contar con el mismo equipo, que ninguno dijese que no y todos siguiesen a mi lado. Ahora lo que queremos es recuperar la presencialidad al 100% en la facultad y que todo sea como antes de la pandemia.

–Llevaba un año como decana cuando irrumpió el COVID. ¿Qué tareas le quedaron pendientes?

–Se frenaron las actividades que eran presenciales. Durante dos años no pudimos celebrar nuestra International Week, que acabamos de retomar. Tampoco se hicieron cambios de normativas que teníamos previstos, empezando por el régimen de funcionamiento interno de la facultad que es muy antiguo y necesita una actualización. Otra de las cuestiones pendientes es cambiar las memorias de los grados, y con eso ya hemos empezado. La de Turismo ya se ha modificado para incorporar la nueva mención dual y esto es importante porque al volver a la presencialidad pudimos tomar contacto con las empresas del sector. Durante la pandemia tuvimos un verdadero problema con las prácticas.

–¿Cuál es su gran reto para esta nueva etapa?

–Hay muchos. Sobre todo mantener la tranquilidad en el centro y siempre mejorar. Pero el gran reto es reflotar el grado de Turismo. Ese será nuestro caballo de batalla durante el mandato y creo que lo vamos a conseguir. Esto no significa que no sigamos potenciando ADE, que es fundamental, y los programas conjuntos.

–¿A qué atribuye la caída en la matrícula de Turismo?

–De 45 plazas de nuevo ingreso se cubrieron este curso 28. Es la primera vez que ocurre, siempre se cubrían entre 45 y 50. Pero no es algo que haya pasado exclusivamente en Ourense, están así en toda España. En febrero participé en una reunión de decanos y decanas de Turismo y hasta en facultades donde hipotéticamente debería ir bien el grado, ha ido mal. El mercado laboral en la pandemia estuvo como estuvo, pero ahora se está retomando otra vez la actividad. Hace poco me reuní en Madrid con miembros de la cadena Hotusa y dicen que necesitan personal. Entonces ves que esto vuelve a funcionar.

–¿Cuáles son los planes para reflotar el título?

–Lo primero que hemos hecho es proponer la mención dual, y en esto hemos sido pioneros en la UVigo y creo que también con respecto a otras universidades de España. También hemos negociado con la Diputación de Ourense, y aquí agradecemos la intervención del Rectorado, para ofrecer becas durante tres años a alumnos que quieran cursar la titulación en nuestro centro.

–¿Cuándo se implantará la mención dual y qué va a suponer en la formación de los estudiantes?

–Está en proceso. Acabamos de enviar la memoria verifica y tiene que pasar por el Consello de Goberno. Si todo va bien empezaría en el curso 2023-24. Con esta mención, que es voluntaria, el alumnado de cuarto curso podrá substituir las optativas por prácticas en empresas que estarán avaladas por la mención dual contemplada en el decreto, y los alumnos tendrían un contrato de carácter dual. Que alguien pueda optar a un contacto laboral con las empresas del sector, que lo normal es que te contraten después, es un paso importante.

–¿Cómo es la relación del centro con las empresas del entorno?

–Siempre fue buena, pero el freno por la pandemia fue absoluto. En Turismo directamente no pudieron hacer las prácticas. Tuvimos que solicitar que se retrasase la fecha de graduación para poder ampliar el período de prácticas y al final fue todo ‘online’. La Diputación nos ayudó con este alumnado porque no podíamos enviar a alumnos en prácticas a empresas con ERTE. La relación se está retomando con muchísima actividad, y no solo de prácticas, sino también con visitas.

–Su reelección coincide con la del rector. ¿Qué peticiones tiene para el nuevo equipo?

–Tendremos una reunión con el rector y haremos peticiones. Antes tengo que reunirme con mi equipo. La sintonía con el Rectorado es buena y para nosotros es una maravilla que Elena Rivo, que fue decana del centro, sea vicerrectora del campus de Ourense.