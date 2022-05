Baltar ve a Cabezas un “referente de gestión” y ya le propuso para liderar la lista al Concello

El PP de Ourense ya habría ofrecido a Manuel Cabezas, alcalde de la ciudad de 1995 a 2007, liderar de nuevo la lista popular al Concello de la capital en 2023, según confirman fuentes del PP. El acuerdo estaría verbalmente fraguado desde hace meses, con anuencia del PPdeG, que habría dado a Baltar carta blanca para decidir la lista por Ourense; pero no hay nada cerrado, ni Cabezas, pendiente aún de cómo se resuelva un nuevo recurso judicial sobre su gestión como regidor, sería el candidato definitivo.

El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, aprovechó ayer una comparecencia de trámite sobre unos acuerdos de la junta de gobierno de la Diputación para elogiar, de “motu propio”, a Manuel Cabezas, señalando que tenía con él “una magnífica relación” y que hablaban “todos los días” y calificar su etapa en la Alcaldía como “un referente de gestión local”.

A la pregunta de si Cabezas va a ser el candidato del PP, el presidente provincial del partido no quiso mojarse, ni desmintió ni afirmó y solo se limitó a señalar que “por suerte, y a diferencia de otros partidos”, el PP tendría a muchas personas capaces para ocupar ese puesto de cabeza de lista a la Alcaldía de Ourense.

Una Alcaldía crucial para Manuel Baltar, pues, aunque el PP no consiga de nuevo la mayoría en el Concello de la capital, ganar varios concejales por el partido judicial de la ciudad, sería vital para que Baltar pueda conseguir un diputado más, y mantener la presidencia de la Diputación de Ourense.

El presidente provincial del PP recordó que, en septiembre, será el congreso local del PP, que debe cubrir la presidencia local que dejó vacante con su dimisión, Jesús Vázquez. Lo ideal para Baltar, sería “que coincidieran en una misma persona” la presidencia local del PP en Ourense, y el que vaya a ser candidato o candidata a la Alcaldía de la ciudad.

Si bien Baltar eludió ratificar lo que el partido asevera, que Cabezas ya había recibido la propuesta para encabezar la lista a la Alcaldía de Ourense, el excalde tendría todo a su favor, para optar a este doble cargo orgánico y político, pues es todavía afiliado del PP en Ourense, lo que facilitaría la posibilidad de que se postule para ese congreso local.

Además fue miembro de la junta local del PP de la ciudad, desde 2016, hasta su disolución en septiembre de 2021, cuando Jesús Vázquez dimitió de este cargo orgánico, y como concejal del Concello de Ourense

Si bien las referencias de Baltar a Cabezas fueron por iniciativa propia, cuando el tema que se abordaba en una rueda de prensa, y a preguntas de los informadores, era la posibilidad de un pacto de gobierno del PP y PSOE en Ourense, para presentar una moción de censura a Jácome, tras el escándalo del empujó a la sindicalista, fuentes próximas al PP afirma que, supuestamente el nombramiento oficial de Cabezas existió, y sumó más posibilidades en febrero, después de que la Audiencia de Ourense, lo absolviera de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, de los que fue acusado por la exedil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, por no hacer pagar durante su mandato, el 10% de cesiones urbanística a los constructores.

Sin embargo el inesperado recurso contra la absolución de Cabezas, presentado en febrero ante el Supremo por Áurea Soto, podría haber marcado un posible impás, según las mismas fuentes, a la hora de validar y hacer oficial la candidatura de Cabezas.

Para parte del PP local , el exacalde es un nombre a excluir; para muchos otros afiliados, Manuel Cabedas es el candidato ideal, sobre todo para votantes de más de 45 años, que son mayoría en una de las ciudades y provincias más envejecidas de España.

El líder del PPdeOU ve a Jácome “mil veces mejor alcalde que a Villarino”

Manuel Baltar ha dinamitado cualquier posible puente con el PSOE, para que el líder provincial Rafael Villarino sea alcalde a través de un pacto de censura con el PP. El presidente del PP de Ourense afirma que considera a Gonzalo Pérez Jácome, “mil veces mejor alcalde” de lo que sería Villarino, al que califica además de “presunto líder socialista”, por el bajo refrendo, afirma, que tuvo en las pasadas primarias locales del partido. Manuel Baltar señaló que “le sorprende” que Villarino, esté solicitando plenos extraordinarios en las administraciones provinciales y en el Parlamento de Galicia, para pedir la dimisión de Jácome, “mientras habla estos días con el alcalde de Ourense, para plantear de nuevo una moción de censura en la Diputación”, con el objetivo, de dejar fuera al propio Baltar. El presidente de la Diputación se refirió al líder socialista como “Míster Villarino, por míster Jeckyll y doctor Hyde”, indicó y lo calificó de persona “non grata” para su partido. Si hubiera que poner algún tipo de cinturón sanitario para pactar una moción con el PSOE, el excluido del PP de Ourense sería Villarino, pues, “es persona non grata para nosotros, y también para su partido, a la vista de los resultados que tuvo en las elecciones para el liderazgo del PSOE en la ciudad de Ourense” indicó, pues Villarino no se presentó pero ganó la edil Natalia González, edil y oponente.

Por su parte el PSdeG-PSOE de Ourense en un comunicado oficial acusó ayer a Manuel Baltar de “amparar”, aplaudir y defender al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, al frente del gobierno local, tras el incidente que protagonizó con una sindicalista y ha preguntado si en el resto del Partido Popular “coinciden” en sus palabras, pues considera que Manuel Baltar está defendiendo a un hombre “que agrede verbal y físicamente” a las mujeres y a otras personas.

Rafa Villarino: “Baltar entró en pánico porque sabe que es un cadáver político”

“Baltar está en pánico; sabe que va a perder la Diputación, y está pensando en recurrir a Cabezas o a alguien que le quite las castañas del fuego porque su vida política remató” explicaba ayer el secretario provincial del PSOE y portavoz del grupo municipal, Rafael Villarino, tras el duro veto que le puso Baltar para ser el futuro alcalde de Ourense de una hipotética moción PSOE-PP. Para Villarino, “Manuel Baltar es un cadáver político y lanza cortinas de humo contra mí”, indica en relación a la acusación de que Villarino estaría pidiendo la dimisión de Jácome, mientras trata de pactar con este último, una moción contra Baltar en la Diputación de Ourense. Afirma que “el hecho de que el PP me declare persona non grata, casi es un elogio, porque yo defiendo la democracia en esta provincia, algo que no hace el PP que pidió mi dimisión de la vida política, como condición para pactar con el PSOE en el Concello”. En cuanto a la frase de “Jácome es mil veces mejor que Villarino”, este último relató todos los programas de defensa de la mujer, medio ambiente o respeto a todos los partidos políticos que llevó a cabo durante sus mandatos como alcalde con mayoría absoluta.