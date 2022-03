“Aprovechar la biomasa es una prioridad, requiere invertir en investigación e innovación”

Herminia Domínguez (San Xoán de Río, 1965), ingresó el pasaso 16 de marzo en la Real Academia Galega de Ciencias en la sección de Ciencias Técnicas. Es la primera académica numeraria en esta área de la RAGC y la primera investigadora en representar al campus de Ourense en esta institución. En su discurso apostó por desarrollar tecnologías más limpias y eficientes para la conversión de la biomasa renovable en las futuras biorrefinerías. Su trayectoria investigadora es amplia y prolífica y su nombre figura en la base de datos de la Universidad de Stanford, dentro del 2% de los investigadores más altamente citados.

–¿Cómo descubrió su vocación por la ciencia y en qué momento decidió que quería dedicarse a la investigación?

–Cuando terminé la carrera me incorporé al Grupo de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Santiago, y descubrí mi interés por la actividad investigadora participando en las distintas tareas y aprendiendo de mis directores. Años más tarde tuve la oportunidad de que se convirtiera en mi trabajo.

–¿Por qué eligió la ingeniería química?

–En aquel momento me atrajo porque me permitía aprender cómo funcionan los procesos de fabricación y cómo desarrollar productos útiles.

–Es la primera mujer en la sección de ciencias técnicas de la RAGC. ¿Supone este hecho un plus de responsabilidad?

–Evidentemente sí.

–¿Qué opina de la escasa presencia femenina en las carreras STEM?

–En cualquier ámbito la diversidad aporta valor y nuevos puntos de vista y, considerando el previsible aumento en la demanda de estos profesionales, ojalá podamos contar con el talento de toda la sociedad, no solo con el de una parte. Sería también deseable que todos los estudiantes tuviesen la oportunidad de elegir la carrera adaptada a sus gustos y capacidades y la posibilidad de desarrollar su trabajo en ese ámbito, sin prejuicios ni limitaciones o condicionantes externos por razones de género ni de otro tipo.

"He tenido la suerte de formar parte de equipos excelentes"

–En su caso, ¿ha tenido que derribar muchos muros?

–En la carrera científica la tarea que se realiza no es individual, es resultado de un trabajo en equipo, y yo he tenido la suerte de formar parte de equipos excelentes. No tengo la sensación de haber derribado muros, sino de haber trabajado con mis compañeros con ilusión día a día para avanzar y superar las dificultades que inevitablemente van surgiendo.

–También es la primera académica del campus de Ourense en la RAGC. ¿Qué supone esto para el campus?

–Espero que suponga una posibilidad de representación en este foro de un campus que, aunque modesto en tamaño, desde que surgió como Colegio Universitario ha evolucionado con la incorporación y el entusiasmo de docentes e investigadores que han contribuido a su dinamización.

–¿Cree que se valora poco el trabajo investigador de los campus llamados periféricos?

–Los resultados de la investigación se pueden visibilizar independientemente del lugar en el que se realicen y, en ese sentido, se valoran de modo objetivo. Sin embargo, es cierto que para conseguir los mismos resultados, hay entornos más favorables que otros. Si no se han experimentado, es difícil reconocer y cuantificar las dificultades asociadas a la actividad en un campus periférico, que pueden requerir esfuerzo e ingenio adicional.

–Ha trabajado en varias líneas de investigación, siempre centradas en la sostenibilidad. ¿Por qué es tan importante la economía circular?

–Actualmente ya somos conscientes de la limitación de los recursos y de la emergencia climática, y también de la necesidad de evolucionar hacia un modelo socioeconómico basado en el desarrollo sostenible y en el uso racional e integral de los recursos. Sabemos que debemos mantener el valor de los productos durante el mayor tiempo posible, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de residuos y reutilizando aquellos cuya generación sea inevitable. La economía circular nos permite avanzar en este sentido y puede contribuir a alcanzar gran parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

–Apuesta por el aprovechamiento de la biomasa. ¿Hay suficiente apoyo a la investigación en este campo?

–Este campo se considera una prioridad estratégica y se requiere inversión en investigación e innovación que permita desarrollar y transferir tecnologías eficientes para alcanzar ventajas competitivas. También debería promoverse la capacitación de profesionales en activo y la formación de otros nuevos en esta disciplina.

"Las biorrefinerías jugarán un papel clave como herramientas para el desarrollo de la bioeconomía"

–¿Qué papel jugarán las biorrefinerías?

–Un papel clave, como herramientas para el desarrollo de la bioeconomía y como instalaciones multiproducto flexibles y eficientes que puedan procesar diferentes tipos de biomasa renovable para proporcionar productos químicos, biomateriales, biocombustibles y energía, con la posibilidad de generar empleo y riqueza local.

–¿Qué puede aportar Galicia en este ámbito?

–Disponibilidad de biomasa de distinta naturaleza e infrautilizada, capacidades científico-tecnológicas de diversos grupos de investigación, empresas innovadoras y competitivas, que pueden utilizar de modo eficiente los recursos y establecer sinergias entre ellas para crear nuevos productos energéticos y otros de alto valor añadido.