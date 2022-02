Ramón y Áurea, la pareja de cigüeñas que se hizo popular en Ourense el pasado año, tras anidar en la grúa de constructora Copasa, y perder a su cría –supuestamente “por estrés”–, según los ecologistas, pues la grúa no podía dejar de trabajar, vuelve a intentarlo. “Por San Blas, la cigüeña verás”, dice el refrán popular. Pero Ramón, terco y monógamo, ya está aquí, esperando a su chica... en la misma grúa de Copasa.

Dicen los expertos, que las cigüeñas, además de ser ejemplo de belleza, símbolo de fertilidad, ecología y buen agüero, son tercas, y Ramón, un ejemplar de macho Ciconia (cigüeña blanca), así lo ha demostrado, pues lleva semanas esperando a que su pareja, Áurea, culmine el anual viaje migratorio, a menudo desde África, para volver a repetir su natural ciclo de apareamiento y reproductivo. De hecho, según la Asociación Amigas das Cigoñas, Ramón está en labores de acicalamiento de plumaje y de capataz de obra, buscando las primeras ramas para el nuevo nido.

Pero, ¿qué lugar ha elegido esta vez?: la misma grúa de la empresa Copasa, en el casco viejo, donde ya no quedan restos del nido del pasado año, cuando se hizo famosa la pareja, acabó bautizada por los ecologistas con dos sonoros nombres propios de persona, y causó no pocos quebradores a la constructora, pues esta tuvo que seguir con las obras del Museo Arqueológico, pero moviendo la grúa, según señalaron, a bajo ritmo, lo que no pudo evitar que el polluelo falleciera.

Plataformas alternativas

La Asociación Amigas das Cigoñas, y en concreto Nancy Blanco, autora de estas fotografías, advierte de que el año pasado anidaron en la ciudad solo 3 parejas, y está previsto que este año pueda haber más pero, en el caso de esta pareja, la Consellería de Medio Ambiente, no atendió la propuesta de este colectivo ecologista, de colocar una plataforma próxima a este lugar de querencia, que es en este caso la grúa de la constructora, para evitar que se asentaran en ella.

Finalmente, con la ayuda de Ecoloxistas en Acción de Ourense, el 3 de febrero “conseguimos que instalaran dos plataforma sobre un pinar, proyecto sostenible, en Barrocás” afirman y otro en Finca Diputación, para derivar la nidificación de estas aves, a ambas zonas, según Amigas das Cegoñas, que agradece el apoyo de prestado por los agentes del distrito 12 y la Xefatura Territorial”.

“Hay que aprender a convivir con ellas”

La presencia de estas aves es interpretada como sanadora y ecológica, por la labor limpiadora que realizan de insectos y larvas, además de la indudable belleza que supone su presencia en lo alto de cualquier tipo de nido, también en la ciudad, siempre que esto no sea dañino para intereses privados, ni la integridad de las propias aves. Por eso, Amigas das Cigoñas explica que es una dato muy positivo “que la colonia de estas aves esté al alza y pueda crecer en la ciudad, y tenemos que aprender entre todos a convivir con ellas y a que su presencia no suponga dificultades con la población ni el entorno”.