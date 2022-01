80 minutos de rescate de un andemio de la catedral: "Fue sencillo, pero espectacular"

El mando al frente del operativo dice que “cuando recibes el aviso de que es un operario en un andamio te esperas lo peor, una caída, pero cuando llegamos nos dijeron que era indisposición y los servicios sanitarios ya estaban presentando atención cuando nosotros llegamos”. Tras evaluar la situación, los bomberos subieron por el andamio hasta el tercer piso, justo en frente del rosetón de la puerta oeste de la catedral en la Plaza San Martiño, para abordar la evacuación.

El mando de las dos unidades al frente del rescate señala que “nos dicen que es un ataque de vértigo que lo inutiliza para mantenerse en pie, por lo que los sanitarios y nosotros descartamos la idea de bajarlo por sus propios medios y nos pusimos a instalar los medios verticales para descenderlo”.

El andamio levantado parte de la parte superior de las escaleras de la Plaza San Martiño, por lo que la altura a la que se encuentra el operario es de unos diez metros con respecto a la base del andamio y 5 metros superior respecto a la calle de la Paz que pasa por debajo. Los bomberos levantaron los medios verticales mediante una instalación de cuerda triple para bajar de forma controlada a la persona indispuesta.

El mando dice que “utilizamos un aparato con el que contamos para bajarlo que se llama freno de carga, de forma que se pueda bajar a la persona de forma controlada. Como el andamio tenía una red protectora para que no cayera nada a la parte exterior de la obra tuvimos que romperlo para sacar la camilla”. El proceso de rescate utilizado fue una camilla en la que “empaquetaron” al operario de tal forma que se colocara verticalmente y un bombero lo acompañara en el descenso para que no se enganchara con la red protectora. El mando dice que “lo más laborioso fue el empaquetado del operario con todas las medidas de seguridad que tiene la camilla como un arnés y unas cintas de seguridad, para que estuviera lo más cómodo”. Y añade que “estamos acostumbrados a rescates en altura, forma parte de nuestro trabajo, fue sencillo pero entiendo que también espectacular”.

La evacuación duró algo más de una hora (aproximadamente 82 minutos) y el mando destaca la atención prestada por los servicios sanitarios, que estuvieron apoyando en todo momento, así como efectivos de la Policía Nacional.

Un sindicato del cuerpo pide que se paguen los pluses de nocturnidad

El sindicato CSIF del cuerpo de Bomberos pide al Concello de Ourense que cumple con el fallo del Tribunal Supremo del 1 de octubre de 2020 y también con el compromiso acordado en la mesa general de negociación del 27 de noviembre de 2020 para cumplir con el pago de los pluses de nocturnidad y festividad que el Consistorio local adeuda a los bomberos. En concreto explica que “queremos que se ejecute la sentencia que estaba marcada en un periodo de cuatro meses y el personal de este servicio no recibió ninguna comunicación sobre los cálculos de los abonos retroactivos, ni el cálculo del cómputo de los pluses a incluir en los complementos fijos”. Y añaden que “esta actuación administrativa por parte del gobierno municipal no sirve como ejemplo político ni empresarial, ni tan siquiera social. Nos preguntamos cuál sería la actitud del Concello si los ourensanos no pagaran los impuestos en 15 meses o cuál sería el resultado legal para cualquier ciudadano de Ourense ante el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo después de 15 meses”. El sindicato señala que “los bomberos estamos indignados y esto solamente es la punta del iceberg”.