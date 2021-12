Más de medio centenar de trabajadores de la limpieza del CHUO se manifestaron ayer por la mañana para reclamar la reactivación de la negociación del convenio colectivo, paralizada desde el 31 de mayo. La principal queja, explica la presidenta del comité de empresa, Pilar González, es la falta de personal, con un promedio, señala, de entre 8 y 10 personas menos por turno.

“Estamos fatal, no cubren las bajas, ni los permisos, ni las horas sindicales, no cubren absolutamente nada”, afirma. Otro de los puntos de tensión está en el “plus de paga extra”, un incentivo de 38,98 euros que, explica Pilar, “nos quitaron alegando que va en un complemento pero no es así, y lo tenemos denunciado, además lo hacen con carácter retroactivo desde enero”, critica.

Estos trabajadores se encargan de la limpieza de todo el complejo, edificio materno, xeral, quirúrgico y 2050. “Llevamos dos años negociando para actualizar el convenio de 2013. Seguiremos con las movilizaciones y no descartamos llegar a la huelga”, concluye.