Incertidumbre en ¿la última? feria del 7

El día gris y lluvioso deslució la que podría ser la última feria del 7 en Ourense. Ni los vendedores ambulantes que se instalan en el paseo del Barbaña ni el colectivo de pulpeiros han recibido comunicación oficial sobre el anuncio del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de trasladar a los cuatro sábados del mes el calendario tradicional del 7, 17 y 26 para el mercado de productos textiles y alimentación, y del 7 y 17 para la cita gastronómica. El pasado 20 de noviembre anunció sin más que esta medida se aplicaría desde 2022.

“En su momento ya lo hizo Allariz y si ahora lo hace Ourense ¿qué hacemos? En dos sitios no podemos estar"

“Lo que sabemos, lo sabemos por la prensa”, apunta Juan Carlos Castro, uno de los pulpeiros con puesto en el Campo da Feira. No le parece bien la idea, dice, porque el calendario de ferias de la provincia ya está establecido para que ninguna pise a otra. “En su momento ya lo hizo Allariz y si ahora lo hace Ourense ¿qué hacemos? En dos sitios no podemos estar. Si seguimos así y trabajamos solo los sábados tendremos que cambiar de oficio”, se queja.

Tampoco lo ve bien el presidente de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño-Arcos, Roberto Pereira: “La decisión es unilateral y no sé hasta qué punto se puede hacer sin llevarlo al pleno. De momento solo hizo un anuncio en prensa, cuando lo primero sería hablar con los interesados. La experiencia de Allariz no es la más rentable, los que van allí dicen que hay menos venta y clientes desde que la cambiaron a los sábados”, apunta.

"Es una ocurrencia, no puede cambiar una ordenanza sin pasar por el pleno"

Tampoco ha llegado información alguna a la Asociación de Comerciantes de la Plaza, que gestiona el mercado. “Es una ocurrencia, no puede cambiar una ordenanza sin pasar por pleno”, señala el presidente, Emilio González.