La situación empeora en Ourense, con los contagios al alza y un aumento también en la carga asistencial. La evolución empieza a inquietar y el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, manifestó durante su visita al Living Lab del CHUO que la situación es preocupante en Galicia, al igual que en España y Europa. “Estamos en un contexto de crecimiento global, y aunque en Galicia es pequeño y partimos de una situación buena, no nos gusta esta tendencia; estamos preocupados y debemos ser prudentes”, indicó.

En esta línea, destacó la importancia de ser escrupulosos con las medidas de protección y alabó el alto grado de concienciación en el Galicia con el uso de la mascarilla, tanto en interior como exterior. Además, el conselleiro animó a todos aquellos que todavía no se han vacunado a que lo hagan, dado que la vacuna “ha demostrado ser una pieza fundamental”. Así, avanzó que la próxima semana se activará de nuevo la inmunización masiva para administrar la dosis de refuerzo al grupo de 70 a 79 años, y a los que recibieron la monodosis Janssen, y que en el conjunto de Galicia son 122.000 personas. Los primeros en pasar por los puntos de vacunación serán los de Janssen, mientras que los mayores de 70 empezarán a mitad de semana.

El área sanitaria de Ourense sumó este martes 16 nuevos positivos. En contraste con las cuatro altas que se registraron y la muerte de un paciente el lunes, la subida se traduce en 11 casos activos más en 24 horas, elevando la cifra total a 195. La provincia roza así los 200 casos, y prácticamente la mitad se concentran en la capital de As Burgas, que sumaba ayer 103 afectados por este nuevo golpe del COVID. En la vecina Barbadás hay 19 casos activos y en O Carballiño 13. Allariz, con 12, se incorporó ayer a la lista de municipios que superan los 10 casos. En 63 municipios no hay ninguno y en el resto no llegan a la decena.

Esta tendencia negativa repercute también en la carga asistencial, que empeoró ayer sumando dos nuevos ingresos, uno en planta y otro en UCI, de manera que son ocho los enfermos con COVID que reciben cuidados en la unidad COVID del CHUO y dos los que se encuentran en críticos.