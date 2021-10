Agentes sociales y políticos sobre la llegada del AVE: “Ourense no está preparada”

Agentes sociales como empresarios y arquitectos, así como la oposición municipal y provincial, responden que tanto la capital como la provincia tienen deberes pendientes a dos meses de la llegada del AVE.

Sentir de los empresarios

Desde el mayor polígono industrial de la provincia como es el de San Cibrao dicen que “hace más de diez años que hemos puesto el tema de ser una estación central de mercancías en al provincia y no hemos dejado de recibir apoyos, pero la realidad es que este proyecto todavía está lejos de convertirse en realidad pese a que nosotros hemos hecho todos los deberes”.

Aumento de la competitividad empresarial y también de desarrollo de empresas son parte de los objetivos del Polígono San Cibrao, pero también indican la situación a nivel municipal y provincial, diciendo que “no estamos preparándonos al ritmo que deberíamos, ni tampoco hemos sido capaces de diseñar una estrategia conjunta que implica a todas las administraciones. La llegada del AVE es el hecho más relevante en materia de comunicaciones para Ourense en lo que va de siglo, pero nos tememos que todavía no se le ha prestado suficiente atención para generar las condiciones necesarias para que el impacto sea el mayor posible”.

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Barreiros, Alejandro Cruz, señala a las infraestructuras pendientes como una estación intermodal “acorde a los tiempos que vivimos”, la variante norte, la autovía a Lugo y la autovía a Ponferrada como proyectos estratégicos claves para recibir la alta velocidad, que siguen siendo reivindicaciones más que realidades. Y destaca otro factor diferencial de Ourense como dinamizador, que es el termalismo: “Somos la ciudad termal de Galicia y tenemos y debemos potenciar toda la oferta termal, desde las zonas públicas, la falta de hoteles balnearios, así como potenciar el precioso Casco Antiguo que tiene Outense”.

Desde la CEO

Por su parte, la presidenta de la Confederación Empresarios de Ourense, Marisol Nóvoa, señala que “después de más de 15 años de espera y numerosos anuncios y promesas, llega el AVE y Ourense no ha dado todavía ese salto cualitativo que acompañaría la llegada de la alta velocidad con las mejores expectativas posibles. En este punto, elementos como la pandemia o la falta de atención al potencial de nuestros recursos, provocará que la ciudad no reciba al AVE con sus mejores opciones de promoción al 100%”.

Desde la patronal ourensana enfatizan en la ejecución de infraestructuras pendientes así como la modernización de espacios como elementos diferenciadores que no se han llevado a cabo y comentan que “ hace falta también voluntad administrativa para solucionar la carencia de otras infraestructuras, como las autovías sin ejecutar, que complementarían de forma inmejorable al futuro AVE, para mejorar la comunicación entre la capital y las diferentes riquezas que tiene la provincia”.

El análisis de los autónomos

El presidente de los Autónomos de Ourense, David Martínez, va en la misma línea: “No creo que esté preparada, nos hemos preocupado en exceso de si el AVE venía o no venía y si la estación era redonda o cuadrada. Al final, vamos a pagar ese peaje por la falta de planificación”.

Y apostilla que “ le falta un atractivo, un motor que guíe el turismo, porque el termalismo puede ser claro, pero al tenerlo cerrado la ciudad pierde atractivo. Además tenemos zonas muy bonitas como Allariz, la Ribeira Sacra y zonas espectaculares a las que le faltan planes de comunicación turística con la ciudad. Hay que dejarse de peleas bizantinas y ser constructivos por Ourense”.

La visión del COAG

Rafael Castro, presidente de la delegación ourensana del Colegio de Arquitectos de Galicia, responde a la gallega y dice “depende”. Aclara que “desde el punto de vista social es evidente que Ourense está preparada para acoger turistas que vienen, ya que somos una ciudad abierta, con mucho que enseñar y donde sus ciudadanos y sectores productivos siempre muestran su buen hacer”.

Pero anota que “en materia de infraestructuras no estamos en absoluto preparados. Empezando por una estación obsoleta y un proyecto que no resuelve la intermodalidad que precisan los turistas y los ciudadanos , hasta una falta de sensibilidad con la oferta turística cuando observamos que alguno de los reclamos más importantes de nuestra ciudad como es el termalismo que esta a medio gas sin exprimir todo su potencial”.

Posturas políticas

PSdeG, BNG y Ciudadanos, con representación en la Corporación municipal y provincial, lo tienen claro: “Ourense no está preparado, no hizo los deberes”. Desde el seno socialista arguyen que “el gobierno municipal no llevó a cabo ninguna iniciativa y el Ourense que tenemos hoy es un termalismo cerrado como la Chavasqueira, las Pozas de Maimón y la ribeira del Miño y una ciudad que no tiene ningún plan de dinamización turística”.

La oposición municipal y provincial critica la ausencia de planes dinamizadores y estratégicos sobre turismo

Los nacionalistas comentan que “moito nos tenemos que o AVE vai actuar máis como elemento de fuxida que de chegada, Ourense non fixo os deberes para dotar a cidade de infraestructuras e equipamentos dotacionais. Non hai elementos novos de atracción e dinamización turística e os que hai están pechados”.

Por su parte, Ciudadanos explica que “lo triste de todo esto es que la ciudad está en peores condiciones que antes, porque nuestro principal atractivo destacado que es el termalismo está cerrado a cal y canto. Desde luego, el PP tiene toda la culpa en esta situación termal”. Y finaliza que “pienso que tenemos años perdidos, no sé que podrá pasar.Sin embargo, nuestro patrimonio cultural y natural sigue siendo un potencial. Esto hace que la ciudad tenga muchos atractivos, a pesar de la falta de trabajo de la administración local”.