“Es necesario hablar de la salud mental”

“Cuando yo empecé la media de edad de las personas que atendíamos es de 30 años, hoy en día nos están llegando muchas personas de 18 años. La pandemia nos afectó a todos, pero a la población joven más. Esa necesidad grupal de vivir con el colectivo, socializar y hacer actos sociales se rompió por lo que fue complicado de llevar para ellos”. Y no solo en personas jóvenes: “La pandemia incide también en problemas como la ansiedad, el estrés, la falta de relación de los individuos y más cosas que a día de hoy hace que estemos hablando de las consecuencias psicológicas de la pandemia y de estar encerrados”.

Pone el ejemplo de una trabajadora de la limpieza en el hospital ourensano que cogió una baja por el miedo a contagiarse e incide en la necesidad de “visibilizar la enfermedad mental en los institutos. Son necesarias más campañas de sensibilización porque esa es una edad en la que se evoluciona rápida y adolescentes y familiares pueden detectar que esté pasando algo, eso es muy importante”.

También incide en el aumento de las conductas autolíticas en Ourense. Una tendencia que confirman los servicios sanitarios y también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Félix señala que “es importante pedir ayuda, aunque no sea fácil y buscar alguien con quien hablar, expresar lo que sientes y lo que está pasando, exteriorizarlo es el primer paso. La personas a la que le está pasando eso debe pensar que no solo le pasa a ella, le pasa a mucha gente, nos sentimos sobrepasados por problemas que tenemos”.

Sobre este aumento, advierte que “lo primero es visibilizar, hay que hacer campañas donde se visibilice el problema y que esas personas sepan que tienen apoyo y lo tienen que buscar”. El colectivo de personas con enfermedad mental es uno de los de mayor incidencia con conductas autolíticas por lo que Félix comenta que “hemos tenido personas que han tenido intentos autolíticos y siguen con nosotros, otras no. Todos los años fallecen personas que conoces de hace 4 o 5 años y es imposible estar con ellos las 24 horas. Por eso pedimos que se inviertan en más recursos, las administraciones públicas tienen que invertir en hablar del suicidio y de la enfermedad mental, es importante hablar sobre ello y hacer campaña en las que se aborde esta problemática”.

Todavía hay tabús, todavía hay que visibilizarlo más, porque nadie se escapa a esta problemática que va en aumento. La otra pandemia de la pandemia.

“Me daba cuenta de que algo pasaba, pero no sabía el qué”

Jorge solamente quiere que se sepa su nombre y evita fotografías y dar su apellido. Todavía existen muchos estereotipos vivos sobre las enfermedades mentales y se nota. El ourensano, usuario de FEAFES, describe que “yo llego una vida de sota, caballo y rey, procuro coger más hábitos y dedicar más tiempo a la lectura. Ya antes no salía mucho por el cuidado de mi madre, que es mayor y hay que estar pendiente de ella, pero a mí el confinamiento me cogió en una etapa avanzada y estable de la enfermedad entonces no sufrí tanto. Pero el confinamiento pudo provocar una mayor crisis en personas que no estaban diagnosticadas o que no están una etapa estable de la enfermedad”.

A Jorge le diagnosticaron un trastorno psicótico. Él lo explica así: “En mi caso fueron delirios y cuando baja ese estado de delirio me daba cuenta del estado en el que estaba. Cuando pasas por esto, tienes un momento de excitación y después tienes como una resaca de ese episodio y te das cuenta de que algo te pasa. Me daba cuenta de que algo me pasaba pero no sabía el qué. Mi entorno se dio cuenta y fue el primero en ayudarme”.

"Me encerré en mí mismo"

Tras ese episodio, señala que a la familia le cuesta asimilarlo mucho. Y él se encerró en sí mismo: “En ese momento te cuesta entenderlo y te encierras en ti mismo, pero poco a poco te vas abriendo a más relaciones de amistades. Al principio fue duro, pero a mí fue lo que me tocó”.

Hablar de la enfermedad mental nunca es fácil y siempre se está expuesto a una mala mirada, a un rechazo, a una preocupación desconocida o a una contestación absurda. “Sí que hay un tabú sobre la enfermedad mental, pero creo que se está avanzando en ese sentido, porque por ejemplo, tengo amigos que ahora me cuentan cosas que le pasan como episodios de ansiedad o de estrés y lo exteriorizan. Incluso con la gente que yo trato me dicen que, tu estás estable y te tomas la medicación. Lo entienden como si fuera una medicación para otra cosa y eso es en lo que hay que seguir avanzando”.

Jorge lee libros de autoayuda y de filosofía. Lleva una vida normal y todavía señala que los estereotipos están a la orden del día. No quiere ser juzgado, como tantas otras personas que padecen patologías. Al final, la enfermedad mental es otra más y es necesario normalizarla para erradicar los clichés sociales.