El PPdeG avala la reedición del pacto con DO por un “compromiso de estabilidad”

Núñez Feijóo mandó en septiembre de 2020 una carta a todos los alcaldes de Galicia menos a Pérez Jácome cuando fue investido por cuarta vez como presidente de Galicia. Entonces, el PP no estaba en el gobierno municipal por “dudas y sombras” sobre presuntos delitos que investigaba la justicia ourensana.

En aquel momento le retiró el apoyo y ayer le tendió la mano para mostrarle su apoyo en un escenario donde el PP de Ourense volvió al gobierno municipal. Sobre el auto de la jueza de Instrucción Nº3 en el que concluye que puede haber posible malversación en la gestión de DO, el presidente del PPdeG, Núñez Feijóo, señala que “nuestra postura es la misma que hace 15 días y que hace una semana, nosotros intentamos después de la noche electoral respetar las listas más votadas en la Diputación y en el Concello pero no fue posible y por tanto dado que no era posible lo que intentamos es darle estabilidad a la ciudad de Ourense. Fue lo que hicimos entonces y esa estabilidad la conseguimos durante bastante tiempo. Posteriormente hubo una serie de dudas judiciales y decidimos dar un paso al lado. Dado que después, esas dudas judiciales quedaron archivadas, pues por responsabilidad le volvimos a dar estabilidad a la ciudad de Ourense”.

Feijóo: "Lo prioritario es no dejar a Ourense tirado en un gobierno disminuido"

Lo cierto es que el grado de estabilidad con la entrada del PP de Ourense no aumentó, ya que no tienen mayoría suficiente para aprobar los asuntos donde se requiere la participación de la oposición. Los 10 ediles que conforman el gobierno deben buscar consenso con una oposición que los tiene atenazados en las resoluciones ejecutivas que deban pasar por el pleno del Concello.

Todavía así, el presidente del PPdeG reiteró que “nuestro compromiso es darle estabilidad a la ciudad de Ourense porque es el compromiso de cualquier político responsable, el seguir dando estabilidad a esta ciudad que la precisa. Si hay alguna actuación judicial que viene de lejos, inicialmente ligada y ahora otra vez investigada la veremos con normalidad y con respeto a la independencia judicial”. Y finalizó diciendo que “lo prioritario es no dejar a Ourense tirado en un gobierno disminuido e intentar darle la estabilidad al gobierno municipal de Ourense, esa es nuestra responsabilidad. Pensamos que es la solución más respetuosa con los intereses de la tercera ciudad de Galicia”.