El PP prioriza el refuerzo social, el PXOM, el termalismo y los presupuestos en su regreso al gobierno

Primer día en la oficina. Los seis ediles del PP que se integran en el gobierno municipal de Pérez Jácome en el Concello de Ourense retoman sus carteras con los deberes pendientes como la hoja de ruta de la gestión que regirá, al menos, los dos próximos años. Todos ellos y ellas responden lo mismo: “Tenemos que ponernos al día de estos diez meses que no estuvimos en el gobierno”. Los populares encaran los dos últimos años de gestión manejando áreas claves como Urbanismo, Termalismo, Servicios Sociales o Facenda. Precisamente en esta última, Ana Morenza será la que gestionará Economía y Facenda.

Relacionadas Jácome da la bienvenida al PP al gobierno en otro pleno de líos y de expulsiones

La edil señala que “lo más prioritario va a ser cómo están los expedientes, la ejecución de los presupuestos actuales, la gestión tributaria y reiniciar las modificaciones de las ordenanzas que dejé pendientes”. Los presupuestos vigentes en el Concello son los prorrogados de 2020 y sobre unos presupuestos para 2022 arguye que “la intención es ver la previsión de los gastos y los ingresos e intentar llegar a un acuerdo con la oposición, lo voy a intentar como hice siempre”. Y es que la vuelta del PP al gobierno municipal suma 9 ediles y no tiene mayoría absoluta por lo que tendrá que llegar a consensos con la oposición para que salgan aprobadas las grandes inversiones en los plenos municipales.

Servicios sociales

Eugenia Díaz ya se presentó en el Concello de Ourense y señala como prioridad que “tenemos que volver al punto donde lo dejamos con la ordenanza de botellón. Tenemos el borrador y hay que retomar la comisión como ya dije en el pleno”. Además, deberá continuar con el refuerzo de Servicios Sociales en materia de personal.

“Dejé preparado un programa de refuerzo donde se sumarían 12 trabajadoras sociales, 4 educadores, 1 jurídico, personal de administración y una psicóloga. Ya se incorporaron algunos y faltan otros, así que esa será una de mis prioridades junto con el diálogo con las entidades sociales, mediante el Consello Municipal de Servicios Sociales o una mesa transversal que realizaron un papel encomiable en estos meses de pandemia”.

Urbanismo

Es una de las patatas calientes del mandato y Sonia Ogando tendrá que ser la que intente llegar a un consenso político con el proyecto del plan urbanístico para que entre en vigor. La edil popular dice que “mi primer objetivo inmediato es ponerme al día de lo actuado en estos diez meses, que no estuve al frente, y después retomar el estudio del PXOM para llegar a un acuerdo para su avance y posterior aprobación”. Jácome pretende incluir el rascacielos que proyectaba en la Finca de Mariñamansa, al que ya no cataloga como línea roja. Sin duda que este será uno de los puntos donde ambos grupos municipales tenga las mayores discrepancias y tendrán que solventarlas y sumarle el apoyo de la oposición para poder aprobarlo definitivamente.

Además de Urbanismo, Sonia Ogando quiere “agilizar tanto la tramitación de licencias como la disciplina urbanística, tan importante para nuestra ciudad. Y revitalizar y organizar la oficina de rehabilitación y avanzar con rapidez para la aprobación del Pepou (plan Especial de protección del sitio de interés histórico de las fuentes termales de As Burgas y del conjunto de interés histórico de la ciudad)”.

Termalismo

Se podría calificar como el gran reto, la apertura de las zonas termales. Flora Moure será la encargada del área de Termalismo y explica que “tenemos que adaptar las zonas termales a la Ley de Aprovechamiento Lúdico de las Aguas Termales de Galicia para poder abrirlas, además de los proyectos urgentes”.

La titular analizará las posibles adaptaciones que ya están en manos de los técnicos para que sea una realidad y dotar de esos servicios a fin de potenciar el turismo. Precisamente a este respeto señala que “tenemos que reactivar las actividades y las programaciones para potenciar el turismo en año Xacobeo”. El diálogo con las asociaciones vecinales de sus actividades y el impulso de la juventud con el Espacio Lusquiños también entran en la agenda de sus prioridades.

Medio Ambiente

Jorge Pumar no será teniente alcalde como en el inicio del mandato, pero regresa al gobierno con el área de Medio Ambiente. Para el edil popular “ahora mismo, tengo que ver qué expedientes están abiertos encima de la mesa, que el jefe de servicio me informe de las urgencias que pueda haber y después lo tengo claro. Tenemos un entramado verde que no tiene ninguna ciudad, por lo que lo debemos promocionar y potenciar, así como los cuatro ríos de la ciudad de Ourense. Además tenemos estamos en marcha de rehabilitar y mejorar los parques infantiles y zonas verdes que están degradadas”.

A este respecto añade que hay partidas presupuestadas para ciertos parques que se podrían ejecutar. Sobre el Jardín del Posío, desvela que “está a punto de presentarse el proyecto, hecho por un arquitecto de Ourense, y lo primero será presentárselo a los vecinos ya que vamos de la mano con ellos en ese sentido”.

Deportes

Mario Guede será el presidente del Consello Municipal de Deportes y seguirá la senda marcada hasta ahora. “Con la falta de un plan urbanístico, hacer cualquier infraestructura deportiva en terrenos no municipales es complejo, por lo que nuestra prioridades se centrarán en la reforma y renovación de las infraestructuras que tenemos como hemos venido haciendo.

Por ejemplo, encargar el proyecto del campo de Seixalbo, la renovación de los vestuarios de Velle, la reforma del pabellón de A Carballeira o el proyecto de reforma del campo de Palmés. Además, vamos a ver, por temas COVID, como buscamos las mejores opciones para celebrar pruebas atléticas como la San Martiño y el Correndo por Ourense, que dependerá de la incidencia del virus”.